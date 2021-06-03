84歲華婦失蹤多日 金山全城尋人

張瓊珍（Jean Chang Kan Fung）失蹤多日，金山全城尋人。（警方提供）

一名84歲的華裔婆婆在舊金山 失蹤多日，全城各界均紛紛發出呼籲積極參與尋人。截至6月2日晚間，婆婆的下落仍然沒有消息。

這位婆婆名叫張瓊珍（Jean Chang Kan Fung），身高約5呎（152公分），身形較小，頭髮花白。她能說粵語與台山話，居住在舊金山的列治文區。

據悉張婆婆最後一次有記錄的行蹤是5月28日（周五）下午4時左右。當時加州 公路巡警（California Highway Patrol）開車將她放在舊金山Marina區的Safeway超市。從那以後就沒有她的行蹤報告。她當時穿著粉紅色的夾克外套，棕色的褲子，黑色的UGG靴子以及紅色的針織帽子。

6月2日，舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin），列治文區市議員陳詩敏，以及執法部門、社區代表等舉行發布會，表達擔憂，希望發動社區力量積極參與尋人。地檢長辦公室的受害人服務部主任李蕙儀也一直與張婆婆家人保持密切聯絡，提供協助。

在地檢長的新聞發布中，也包含了一份張婆婆的家人的聲明。家人在聲明中說，張婆婆是一個非常和善的人，很愛笑也很喜歡戶外。家人表示，自從上周五婆婆失蹤之後，家人一直備受煎熬，無比擔心。

「我們知道她就在外面那。我們不知道她現在如何，她是餓了、還是需要幫助。我們懇求大家關注事件。她說粵語和台山話。我們想念她。感謝所有協助並繼續協助這次搜索的人。婆婆一直以家庭為重。由於語言障礙，我們相信她在外面會感到無助和害怕。請幫助我們團圓。」家人在一份聲明中說。

目前加州公路巡警已經發布了失蹤長者的銀色尋人啟事（Silver Alert），舊金山警方也在全力參與搜尋。如果有見到張婆婆的民眾，請立即撥打911通知警方（張婆婆的英文名字為Jean Chang Kan Fung，主流英文媒體則以馮姓「Fung」代稱）。如果有知悉相關消息，也可以聯繫警察 局「特別受害者小組」（Special Victims Unit），電話是415-553-9225或者415-553-1028。