我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

84歲華婦失蹤多日 金山全城尋人

記者李晗 / 舊金山報導
張瓊珍（Jean Chang Kan Fung）失蹤多日，金山全城尋人。（警方提供）
張瓊珍（Jean Chang Kan Fung）失蹤多日，金山全城尋人。（警方提供）

一名84歲的華裔婆婆在舊金山失蹤多日，全城各界均紛紛發出呼籲積極參與尋人。截至6月2日晚間，婆婆的下落仍然沒有消息。

這位婆婆名叫張瓊珍（Jean Chang Kan Fung），身高約5呎（152公分），身形較小，頭髮花白。她能說粵語與台山話，居住在舊金山的列治文區。

據悉張婆婆最後一次有記錄的行蹤是5月28日（周五）下午4時左右。當時加州公路巡警（California Highway Patrol）開車將她放在舊金山Marina區的Safeway超市。從那以後就沒有她的行蹤報告。她當時穿著粉紅色的夾克外套，棕色的褲子，黑色的UGG靴子以及紅色的針織帽子。

6月2日，舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin），列治文區市議員陳詩敏，以及執法部門、社區代表等舉行發布會，表達擔憂，希望發動社區力量積極參與尋人。地檢長辦公室的受害人服務部主任李蕙儀也一直與張婆婆家人保持密切聯絡，提供協助。

在地檢長的新聞發布中，也包含了一份張婆婆的家人的聲明。家人在聲明中說，張婆婆是一個非常和善的人，很愛笑也很喜歡戶外。家人表示，自從上周五婆婆失蹤之後，家人一直備受煎熬，無比擔心。

「我們知道她就在外面那。我們不知道她現在如何，她是餓了、還是需要幫助。我們懇求大家關注事件。她說粵語和台山話。我們想念她。感謝所有協助並繼續協助這次搜索的人。婆婆一直以家庭為重。由於語言障礙，我們相信她在外面會感到無助和害怕。請幫助我們團圓。」家人在一份聲明中說。

目前加州公路巡警已經發布了失蹤長者的銀色尋人啟事（Silver Alert），舊金山警方也在全力參與搜尋。如果有見到張婆婆的民眾，請立即撥打911通知警方（張婆婆的英文名字為Jean Chang Kan Fung，主流英文媒體則以馮姓「Fung」代稱）。如果有知悉相關消息，也可以聯繫警察局「特別受害者小組」（Special Victims Unit），電話是415-553-9225或者415-553-1028。

舊金山 加州 警察

上一則

去年鎮壓示威違規 屋崙警長道歉 20警用催淚彈被處分

延伸閱讀

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔
金山灣區兒科診所 開始為年滿12歲青少年打疫苗

金山灣區兒科診所 開始為年滿12歲青少年打疫苗
舊金山延長房客保護法通過 欠租客暫免驅逐

舊金山延長房客保護法通過 欠租客暫免驅逐
金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔
金山灣區國慶委員會主委 前僑務委員林美蓮接任

金山灣區國慶委員會主委 前僑務委員林美蓮接任

熱門新聞

如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14

聖荷西VTA輕軌電車停放場大規模槍擊案

2021-05-26 13:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪