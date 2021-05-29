VTA員工槍殺9同事 「卡西迪在公司與人格格不入」

VTA員工表示，槍手卡西迪在公司與人格格不入（美聯社）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站26日發生的濫殺案，是灣區 數十年來最嚴重的大規模槍擊案。當日，57歲的VTA員工卡西迪（Samuel James Cassidy）開槍殺死九名同事。

案發當天，64歲的VTA訊號部門員工波特 雷（Kirk Bertolet）在辦公室聽到連續槍響，趕快透過電話詢問同事：「發生什麼事？大家還好嗎？」他小心翼翼走出辦公室想幫忙，卻只看到屍體。

波特雷哽咽地說：「我沒有幫到任何人，他（槍手）還確認他們是否已經死亡。我只看到部分同事嚥下最後一口氣。」

波特雷表示，他和卡西迪只會在更衣室或走廊遇到時打招呼。他形容，卡西迪在公司與人格格不入（outsider），總是獨自一人，從不與人交談，也不融入同事之中。波特雷認為，卡西迪似乎針對特定同事開槍。

波特雷說：「我了解是什麼促使他做出這件事。山姆（卡西迪）總是處在團體之外，從來不是團體的一份子，也從來沒有被任何人接受過。當你回頭想想，就全明白了。」

波特雷還說：「他厭惡某些同事，他很憤怒，對特定的人採取了報復手段。他開槍打死一些人，但讓其他人活著。他的行動是非常個人性質的，非常有針對性。」

不過，VTA董事會主席韓卓克斯（Glenn Hendricks）表示，他沒有關於卡西迪和被害同事之間有任何恩怨的訊息。韓卓克斯說：「VTA是一個緊密的大家庭，我希望讓調查自己找出真相。」

除了電車停放站，這起事件還有另一個犯罪現場，卡西迪的住家。很顯然，卡西迪利用某個裝置，在他於電車停放站開槍時，讓他的住家同時起火。

初步調查發現，卡西迪26日上午約6時背著一個帆布包到達電車停放站，帆布包裡裝有三把半自動手槍和32個大容量彈匣。目前未知卡西迪開槍的確切時間，但911中心接到的第一通報案電話是在上午6時34分撥出。

在騷亂中丟失手機 的VTA技工霍金斯（Rochelle Hawkins）說：「我為了活命，拚盡全力逃跑。」