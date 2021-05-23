世衛大會開議前夕 內華達州參眾議會通過友台決議

內華達州參議會代議長丹尼斯發言，支持與台灣的友好。（經文處提供）

內華達州 參、眾議會於本月無異議通過第S.C.R.12號共同決議，重申內華達州與台灣的姊妹州盟誼，並將繼續加強雙邊經貿、教育及文化的交流。駐舊金山 台北經濟文化辦事處長賴銘琪當天應邀上線，以參與聯席會議方式見證議案通過。

決議文內容除強調內華達州珍視與台灣自1985年開始的姊妹州盟誼，並肯定駐舊金山台北經濟文化辦事處對提升雙邊關係的努力，尤其內華達州在去年5月12日由州長夫人Kathy Sisolak代表接受舊金山經文處捐贈的防疫物資，更是雙方關係持續提升的表現。另外，台灣防疫的表現以及採行務實外交的作法，證明台灣有能力善盡國際義務及與世界其他國家合作迎接挑戰。因此，內華達州州議會決議重申與台灣的姊妹州盟誼，並將繼續加強與台灣的各項交流。

該議案由內華達州參議會代議長丹尼斯（Mo Denis）及少數黨黨鞭韓蒙（Scott Hammond）共同提出。韓蒙表示，今年不僅為雙方締盟46周年，也是台灣關係法 （Taiwan Relations Act，TRA）42周年。台灣關係法是台美關係基石，也是維護印太地區安全的重要支柱，他呼籲美方重視與台灣維持自由貿易關係，在處長賴銘琪及同仁努力下，內華達州與台灣的友好關係，是內華達的珍貴資產。

代議長丹尼斯也特別感謝經文處與他的辦公室保持友好關係。賴銘琪於決議案通過後，代表中華民國政府及人民感謝內華達州對台灣的友好與支持。他表示，世界衛生組織（WHO）尚未邀請台灣出席今年度大會，不僅罔顧台灣人民的健康人權，同時也對全球衛生防疫體系造成傷害。內華達州通過友台決議，對台灣爭取國際支持，具有正面意義。