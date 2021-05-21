零新冠住院病患 金山總醫院達超級里程碑

舊金山總醫院達到超級里程碑：零新冠住院病人。(電視新聞截圖)

5月20日是自2020年3月5日以來的首次，舊金山 總醫院達到超級里程碑：零新冠住院病人。這是舊金山自疫情 爆發以來的最大躍進。官員們認為，很大原因歸功於新冠疫苗 接種。

舊金山加大感染疾病專家甘地(Monica Gandhi)表示，這是顯現疫苗效果威力的里程碑，確保此流行病傳染不再是舊金山公共衛生的重大威脅。她指出，舊金山已有76%的16歲以上居民至少接種一劑新冠疫苗，目前整個舊金山病毒感染率與陽性確診率皆低。

舊金山總醫院醫療長蘭吉(Dr. Sumant Ranji)強調，這一天是舊金山總醫院里程碑，零新冠住院病人。他說，仍清楚記得舊金山發現第一起新冠病例時的情況，當時每個人對這個傳染病毒所知甚少。他說，疫情期間對病毒深入了解許多，社區團結共同對抗疫情，令人欣慰。

蘭吉表示，目前情況與去年12月中旬相比，相差甚鉅，當第一劑疫苗施打到醫院醫護人員身上，彷彿就像是「隧道盡頭看到光的第一個兆頭。」1月19日醫院達到67名新冠患者的高峰期，人力與資源都相當緊繃，許多醫護人員加班。一個月後，舊金山數千名民眾接種疫苗，當時醫院新冠患者已減至20人。

過去幾周內，舊金山總醫院僅有1至2名新冠患者，並已在恢復中，但因為無家可歸或情況較脆弱，仍留在院內安置。蘭吉指出，當疫苗開始向一般大眾推廣，住院率就普遍下降，舊金山總醫院住院新冠病人少於十人的情況，已有超過6周時間。

根據舊金山市府線上資料，舊金山所有醫院截至5月16日的新冠確診住院病人總數為13人，重症加護病床可使用率為41%。先前在舊金山冬季疫情高峰，1月11日時曾有259名新冠病人住院治療。4月份每日新冠住院病人已多次降至9人。

舊金山疫情趨緩，市府官員也於20日宣布將進一步放鬆室內酒吧、戶外現場活動與工作場合限制。舊金山已達加州最低限制的黃色重啟層級，但之前仍維持較嚴格規定。今日宣布新準則則更符合加州新冠規定。此外，官員也公布目前舊金山新冠確診率為每日18人，是自2020年3月首次宣布進入緊急狀態的確診率新低。

不過，蘭吉也說，最近他看到一個不幸情況，由於延誤照護與定期健檢，有更多人因其他病症入院。他催促有健康問題者進行檢查，並向他們保證醫院已恢復正常運作，對新冠感染預防措施非常堅強。他認為，情勢不會再回到1月或去年夏天的疫情緊迫時期。

甘地醫師表示，對病毒的免疫力是對抗疫情唯一方法，展望未來，相信舊金山會堅持下去。她表示，舊金山已達到部分自然免疫與疫苗高接種率，鑒於疫苗的有效性，長期來看，情況將持續。