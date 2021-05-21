招聘難 布里德欲增警校預算 料議會又削減

金山官員出席華埠的治安防罪發佈會。布里德今年再度提出增加警校預算，但預料又會遭到議會削減。（本報檔案照片）

舊金山 市府新一年的預算 案即將在6月出爐。爭議極大的警察 預算部分，市長布里德（London Breed）透露將會繼續增加警察學校（Police Academy）的預算，但是她也預料，這部分預算會一如往年遭到市議會削減。

布里德說，增加警察學校的招生，可以需要維持警力，因為會有警員退休，而且舊金山也是一個不斷在「成長」的城市。但是每年她在預算中增加警察學校的預算，都會在市議會審議時被砍掉，改投入社區資源。她說，現在社會上對於警察、執法部門都有很多的討論，也讓招聘警察變得更難，尤其是雙語的警員。現在的方式則是需要花很多錢來支付警員加班。

每年市長辦公室提出預算案之後，都會交由議會審議，對於不同的部分進行增減、挪移。對於警察學校的預算，布里德也呼籲民眾積極聯繫自己的市議員代表，表達訴求。

隨著去年佛洛依德（George Floyd）案件，全美掀起轟轟烈烈的民權運動，要求警察改革、減少警察經費（defunding the police）成為熱議話題。布里德也曾經表態自己並不完全支持減少警察經費。

此外，布里德強調警方在抓捕嫌犯時的努力。她形容自己對於舊金山警察局的工作非常驕傲。因為每每發生一些轟動的暴力案件，或者是一些大家不知道、有所耳聞的案件，警察局幾乎都能夠很快抓到嫌犯。她也直言，違法就是會承擔後果，收到法律制裁。

當前亞裔受害頻頻獲得媒體曝光，亞裔受害人能夠獲得的服務、支援也備受關注。布里德透露在今年的預算草案中，會提出一個「中央化」（centralized）管理的受害人服務職能部門，屬於市長辦公室的部分，統籌全市相關的受害人服務，並且對於相關政策向市長提出建議。

現在地檢處、社區機構等都會有相關的受害人服務，而市長辦這個受害人服務的部門將會在6月預算案公佈時有更多的相關細節曝光。