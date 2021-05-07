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華裔婆婆遭砍案 檢方起訴「企圖謀殺」

記者李晗 / 舊金山報導
案發兩天後，家人前往探視伍婆婆。（取自Gofundme）
案發兩天後，家人前往探視伍婆婆。（取自Gofundme）

轟動舊金山全城的華裔婆婆被砍傷案件，檢方正式對嫌犯提起訴訟，罪名包括企圖謀殺。

舊金山地檢處在5月6日下午公布，將起訴54歲的非裔嫌犯湯普森（Patrick Thompson）兩項企圖預謀企圖謀殺（premeditated attempted murder），兩項使用致命武器襲擊傷人，兩項虐待老人造成嚴重身體傷害等。這些罪名都可能讓嫌犯被判決終身監禁。

事件發生在本周二5月4日的下午4時50分左右，地點位於舊金山的Market街、4街和士德頓街（Stockton）一帶的公交車站。兩名被砍傷的傷者分別是84歲和63歲的華裔女性。

案發兩天後，家人前往探視伍婆婆。（取自Gofundme）
案發兩天後，家人前往探視伍婆婆。（取自Gofundme）

其中，84歲的華裔婆婆伍雷翠芳的家人已經設立了Gofundme的頁面，截稿前已經募得約十萬元的款項。5月6日，伍雷翠芳的孫子和孫女在Gofundme上公布了最新的照片，顯示伍雷翠芳躺在病床上，病情逐漸好轉。

他們也透露有向另一位受害人家屬表示可以捐出部分的募款來幫助他們，但是對方禮貌拒絕。另一位受害人，63歲的華裔女子的家屬則一直低調，未有任何曝光。

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）也在新聞通告中表示，自己會在5月7日下午的聽證會上親自出庭，作為檢方要求法庭繼續收押嫌犯湯普森。他也表示自己，已經和受害者的家屬也見面，形容兩名受害者堅強和有勇氣。

傷勢較重的伍婆婆在案發的時候受重傷，刺刀還一度插入肺部，情況危急。她被送院搶救之後如今情況好轉。另一位女性受害者的情況則較為穩定。

舊金山 華裔 非裔

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