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舊金山華裔官員走訪社區 推廣中文報警熱線

記者李晗 / 舊金山報導
警局代表向商戶推廣華語熱線。（記者李晗 / 攝影）
警局代表向商戶推廣華語熱線。（記者李晗 / 攝影）

多位舊金山的華裔官員4月28日走訪華裔聚居的列治文區，一是拜會商戶，二是推廣有中文服務的報警熱線。近期治安狀況引起大眾普遍擔憂，走訪活動也是為了增進警民關係，推動警民互信。

列治文區市議員陳詩敏，警局指揮官鄺友信，小商業委員許綺玲，丁右立辦公室助理伍玉珍等出席活動。他們走訪了列治文區的商業街Clement街，並且向商戶宣傳最新的警務資訊和華語報警熱線415-558-5588。

陳詩敏強調警民關係的重要性。她讚賞警局推出的華語報警熱線，指出警察部門不單應該是提供雙語的服務，而且也要在華人、亞裔的文化上有所了解。她認為這樣子，民眾在報案時，警方才能夠更好地了解民眾的需要。

針對亞裔社區不報案的說法，陳詩敏呼籲大家遇到事件，尤其是緊急情況，記得要報警。「讓我們的員警知道你的需要，」陳詩敏說。就算不是緊急的情況，在案件發生之後，陳詩敏也呼籲民眾要與警方保持聯絡，因為警方需要有這些資料。基於這些資料，警方才能夠提供必要的援助。

415-558-5588的華語報警熱線已經推出一段時間，有粵語和國語的接線員可以提供中文服務。鄺友信說，這個熱線已經開始見效，有民眾通過熱線與警方聯繫之後，提供了一些盜竊、偷竊的視頻信息，幫助警方調查。他指出這個熱線每天都會有人接聽，民眾撥打之後留下電話信息也會有人回應。

他也強調，華語報警熱線並非是911的替代，真正的緊急情況，仍然還是要撥打911。

社區青年中心的主任溫靜婷也說，前段時間市府擴大了「預防街頭暴力項目」（Street Violence Intervention Program），其中Clement街就是巡邏的指定區域之一。她希望能夠讓大家知道現有的項目中，可以有語言幫助和受害者服務。

華裔市議員陳詩敏呼籲大家遇到事件，尤其是緊急情況，記得要報警。（記者李晗 / 攝...
華裔市議員陳詩敏呼籲大家遇到事件，尤其是緊急情況，記得要報警。（記者李晗 / 攝影）

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