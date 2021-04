「加州傑出學校」評選 大灣區28校上榜

加州教育廳將大灣區的28所學校列入傑出學校名單。(取自領英網站)

加州 教育廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)28日宣布,包括大灣區 的28所高中在內的121所高中為2021年「加州傑出學校」。

該獎項旨在表彰那些在考試成績、停學率以及條件和氛圍方面有所改善的學校。加州最初在3月18日表彰102所學校,但在進一步審查數據後又增加了其他學校。

瑟蒙德在27日發布的聲明中說,「我們感謝這些學校周圍的整個社區,包括教師、管理人員和各類雇員以及學生和他們的家庭,他們通過團隊合作,共同取得了這些重要的成就。」

以下是按縣劃分的28所傑出學校名單:

阿拉米達縣:Alameda 高中, Alameda Science and Technology Institute; John F. Kennedy 高中; James Logan 高中; Oakland School for the Arts, Oakland Unity 高中; Amador Valley 高中, Foothill 高中。

康曲柯士達縣:Acalanes 高中, Campolindo 高中, Miramonte 高中; John Swett 高中; California 高中, Dougherty Valley 高中, Monte Vista 高中; Middle College 高中。

馬連縣:Tamalpais高中。

蒙特瑞縣:Carmel高中。

舊金山 縣:Lowell 高中。

聖馬刁縣:Carlmont 高中。

聖他克拉拉縣:Branham 高中; Evergreen Valley 高中, KIPP San Jose 學院; Cupertino 高中, Monta Vista 高中。

聖他克魯茲縣:Pacific Collegiate Charter。

蘇拉諾縣:Angelo Rodriguez高中。

蘇諾瑪縣:Credo高中。