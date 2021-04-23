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屋崙華埠3商戶遭破門洗劫 已停業餐廳也被盯上

記者劉先進／屋崙報導
華埠的屋崙保健醫療器材公司門窗遭入室賊人打破。（記者劉先進 ／攝影）
華埠的屋崙保健醫療器材公司門窗遭入室賊人打破。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠21日晚再次遭遇暴力洗劫，三家商戶被打破玻璃門，包括一家停業的餐廳，一家保健醫療器材公司和一家理髮店。後兩家商戶東主22日說，賊人闖進店鋪將一些現金洗劫一空，再加上維修玻璃門，估計分別損失近1300元。

自從去年5月底、6月初30家商戶被打砸搶後，這是華埠一年來遭遇的第二次破門洗劫事件。

三家遭洗劫的店鋪相距僅一個街區。其中，8街的敘樂海鮮酒家，已停業多時。內部早被原東主搬空，但不知為何被賊人盯住。22日中午，記者在現場看到，玻璃門打破了一個大洞，碎屑鋪滿一地。

華埠的新大地髮廊玻璃門被打破，在更換玻璃前，東主只能暫時用塑料袋包住。（記者劉先...
華埠的新大地髮廊玻璃門被打破，在更換玻璃前，東主只能暫時用塑料袋包住。（記者劉先進 ／攝影）
華埠的新大地髮廊玻璃門被打破，在更換玻璃前，東主只能暫時用塑料袋包住。（記者劉先...
華埠的新大地髮廊玻璃門被打破，在更換玻璃前，東主只能暫時用塑料袋包住。（記者劉先進 ／攝影）

另兩家商戶相鄰，位於附近Harrison街道。屋崙保健醫療器材公司東主任先生和太太表示，早上起來到店鋪，才發現門被打破，內部被翻得一片狼藉。用於找零的一些紙幣被偷走，總計約300元。但奇怪的是，賊人沒有拿走抽屜中碼得整整齊齊的一些硬幣。賊人也沒有搬走電腦，估計是覺得太重。

屋崙保健醫療器材公司被破門而入洗劫，收銀台零錢被偷走，但硬幣還在。（商戶供圖）
屋崙保健醫療器材公司被破門而入洗劫，收銀台零錢被偷走，但硬幣還在。（商戶供圖）

任先生說，已請裝修師傅測量玻璃門窗的大小。但訂購門窗速度沒有那麼快，估計要先用木板釘上，暫時保護商店，避免賊人捲土重來。

華埠的屋崙保健醫療器材公司門窗遭入室賊人打破。（記者劉先進 ／攝影）
華埠的屋崙保健醫療器材公司門窗遭入室賊人打破。（記者劉先進 ／攝影）

與醫療器材公司一牆之隔的新大地髮廊也被賊人光顧。玻璃門被打破後，東主陳先生暫時用黑色塑膠袋將大門包住。陳先生說，賊人顯然是有備而來，打破窗戶後，帶著撬門的工具，將門上的鎖都撬得變形，再進入店鋪洗劫。擄走收銀台的一些現金。修理玻璃門再加上現金被偷，預計損失1300元。「最奇怪的是，這邊的街道相對華埠那邊，僻靜一點，去年華埠中心遭暴力洗劫，這邊都倖免於難，不知為何盜賊盯上這裡？」

華埠8街一家停業的餐廳，也被賊人打破玻璃門。（記者劉先進 ／攝影）
華埠8街一家停業的餐廳，也被賊人打破玻璃門。（記者劉先進 ／攝影）

陳先生說，自從疫情後，理髮店生意很差。政府一度下達命令，不准市內理髮，生意更是雪上加霜。隨著加州疫情變緩，商業逐漸重開，但他的店鋪沒有完全開放。因為面積不大，要遵守防疫規定，保持社交距離。還要不斷消毒，所以目前只是接受一些客人提前預約理髮。「生意和以前沒得比。以前理髮的人要來排隊。今天早上開了這麼久，有幾個人過來光顧或打電話，你都能看得清楚了。」

陳先生說，玻璃門被包起來，沒有更換，老遠看過去，很不雅觀，也影響生意。在更換玻璃前，只能用木板加固防盜。

華埠8街一家停業的餐廳，也被賊人打破玻璃門。（記者劉先進 ／攝影）
華埠8街一家停業的餐廳，也被賊人打破玻璃門。（記者劉先進 ／攝影）

兩商戶均已報警，但頗令人沮喪的是，警局說暫時騰不出人手過來，要求他們自己登錄網絡報警系統，提供照片等。目前商戶還沒有獲得所在大樓管理方的監控攝像資料。

東灣台山同鄉會社安隊每天在華埠巡邏，維護治安。同鄉會主席馬作林表示，目前所知，只是這三家商戶在一夜之間被打破玻璃。考慮到近期的治安情況，社安隊不斷招兵買馬，已有90多個義工參與巡邏。根據不同情況，從早上9時到下午5時，安排人手步行。

華埠 疫情 屋崙

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