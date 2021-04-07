疫情好轉 金山灣區3縣進入橙色級別

灣區納巴縣、康曲柯士達縣和蘇諾瑪縣6日獲准進入橙色級別。（Getty Images）

加州疫苗 接種人數6日到達令人振奮的里程碑，灣區康曲柯士達縣、納巴縣和蘇諾瑪縣也傳出從紅色級別轉為橙色級別的好消息。

不過，聖馬刁縣和蘇拉諾縣因為病例反彈上升，聖馬刁縣本周無緣進入限制最少的黃色級別，蘇拉諾縣必須繼續留在紅色級別至少兩周。

另外，州長紐森 （Gavin Newsom）6日表示，加州即將可以在沒有防疫限制下全面開放經濟，因此，他們計畫在6月15日停止使用現行的顏色分級制，但前提是疫苗供應量必須充足和新冠住院率持續保持低數字。

加州官員先前承諾，在加州為400個弱勢郵遞區號社區居民施打400萬劑疫苗後，會放寬各縣進入橙色級別和黃色級別的標準。這項目標已經在6日實現。同日，加州也到達居民已接種共2000萬劑疫苗的里程碑。

進入橙色級別後，康曲柯士達縣、納巴縣和蘇諾瑪可以開放保齡球館和酒莊的室內服務，沒有提供餐點的酒吧可以開放戶外服務，餐廳、電影院、博物館和宗教聚會場所的室內容納人數也可以再提高。

灣區聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、舊金山和馬連縣本周未符合進入黃色級別的資格。

鑑於疫苗接種工作展開初期，加州富裕地區收到的疫苗數量遠多於貧困地區，紐森於是在3月初宣布，將增加弱勢地區的疫苗供應量。儘管社區維權人士持續呼籲正視加州疫苗供應不均的問題，但數據顯示，加州貧富地區疫苗供應量的差距已經縮小。

根據加州公布的數據，2月下旬，完成疫苗接種的居民有33%住在「健康社區指數」（Healthy Places Index）最高的25%郵遞區號社區，相較「健康社區指數」最低的25%郵遞區號社區只有15%的居民完成疫苗接種。

在加州弱勢社區居民於3月中旬接種了200萬劑疫苗後，加州放寬了各縣進入紅色級別的規定，讓康曲柯士達縣和其他十多個縣脫離限制最嚴的紫色級別。