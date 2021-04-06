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搶劫重罪變輕罪 SB82法案擱淺 嚴防起死回生

記者劉先進／屋崙報導
州參議員斯金納前不久提出的SB82號法案，將某些搶劫重罪降為盜竊輕罪。州參議院撥款委員會5日表決，法案進入暫停擱置狀態。圖為屋崙華埠居民反對法案記者會。（記者劉先進／攝影）
州參議員斯金納前不久提出的SB82號法案，將某些搶劫重罪降為盜竊輕罪。州參議院撥款委員會5日表決，法案進入暫停擱置狀態。圖為屋崙華埠居民反對法案記者會。（記者劉先進／攝影）

參議員斯金納（Nancy Skinner）前不久提出的SB82號法案，將不涉及重傷、未使用致命武器的搶劫重罪降為盜竊輕罪。州參議院撥款委員會5日表決，使法案進入暫停擱置狀態（Suspense File）。

平等公義協會、屋崙華埠商會、加州反毒聯盟和加州滅罪同盟5日發布的聯合聲明說，法案實際上已接近流產死亡（virtually dead）。但聲明仍提醒要保持警惕性，呼籲寫信給撥款委員會反對法案，防止委員會繼續討論法案，讓其起死回生。

華埠社區不少人強烈反對SB82號法案，擔心會縱容犯罪，讓罪犯不付任何代價。前不久的記者會上，加州多個地檢官表示，搶劫重罪變成盜竊輕罪後，輕罪案件將被放到改過自新法院（Diversion Court）處理，嫌犯可能甚至不用坐一天牢，就被放回街頭繼續作惡。

5日的會議上，只有1人打電話支持法案，但數十個民眾表示反對。

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，法案進入暫停擱置狀態，意味著法案已接近流產，只有極少機會重新進入參議員討論議程。李少敏表示，3月30日舉行記者會後，找不到支持法案的新聞報導。「30日後有上百個電話打給撥款委員會。媒體和廣大民眾都支持我們。很少看到對一個法案有如此一邊倒的反應，說明法案不被接受、該被禁止。怎麼能以受害者能挨多少拳來判定犯罪呢？ 只要涉及到武力或恐懼，就是搶劫和重罪。加州人的安全應該是立法者的首要任務。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，很高興看到常識占了上風。「在暴力搶劫案件頻發的今天，我們需要更多的保護，而不是更少的保護。當人們知道法案存在的巨大問題時，會拒絕它。」

加州地檢官協會立法總監莫斯（Larry Morse）表示，感謝撥款委員會主席波坦蒂諾（Anthony Portantino）和同事們做出了正確的決定，將SB82暫緩。

上述聯合聲明說，通常，當議員們再次審查所有的法案時，被擱置的法案會有機會回來；時間是5月下旬。聯盟請大家繼續寫信給撥款委員會主席波坦蒂諾和其他六位參議員，敦促他們不要將法案重新提上議程討論。

加州 華埠 參議員

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