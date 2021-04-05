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長期居家學習 功課退步 學生焦慮想自殺

編譯組╱灣區4日電
長期居家學習令許多學生產生精神健康問題。(Getty Images)
長期居家學習令許多學生產生精神健康問題。(Getty Images)

雖然灣區有些學校已逐漸重新開放校園，讓學生有機會回到學校正常上課，與師生正常互動。可是長達一年的居家學習，無數學生出現精神健康問題，必須掙扎度日，學習成績也大幅跌落。許多家庭發現，他們原來健康活潑的小孩變得容易動怒，依賴性高，無法安靜下來，無故害怕。有些小孩開始出現自殺傾向。

舊金山Thurgood Marshall九年級生塔拉 (Andrew Taale) 面臨這種問題。原來初中唸書時，學業成績全A。上高中後校園因新冠疫情關閉，改在家中遠距學習，日積月累，塔拉發現他不知不覺處於一個黑洞中，作業遲交好幾個月，學習動機喪失。

他說，沒有校園生活，沒有辦法與同學交流溝通，精神壓力非常大，結果成績不及格，功課不斷累積。塔拉說，學習失敗，罪惡感很深。

事實上，類似塔拉的例子非常普遍，有關學生居家學習報告顯示，學生罹患精神危機，這種現象非常普遍。醫院急診室以及兒童精神醫學機構患者不斷湧入求救。精神醫療師與顧問人手不足，已無法協助更多病人。

學校關閉，學生必須居家學習，這種情況對有色族裔與窮困家庭更是雪上加霜。公衛專家表示，有色族裔與窮困家庭一般沒有餘力求診精神醫學專家。

疫情中孩童精神健康問題變得非常嚴重。屋崙Benioff兒童醫院去年從5月到12月一共看護651名到醫院急診室精神健康服務處求助的兒童病人，比一年前同期增加了77%。Beniff兒童醫院2019年5月到12月一共才看護368名前來急診處求助的兒童精神疾病病患。此外，去年因飲食失調入院治療的兒童病患也增加許多。

舊金山學校重啟逐漸展開，三個星期前，塔拉每周周三，能夠回到熟悉的Thurgood Marshall高中校園，與學校教室、同學互動，這才有機會慢慢爬出精神上的黑洞。塔拉坐在校園桌上說，他開始恢復學習動機，開始有了希望。準備加快腳步，彌補過去學習疏失，希望不久能把學業成績拉回到B。

然而灣區許多學區今年春季尚未準備重新開啟初中與高中校園。許多專家認為，如果等到秋季才重啟校園，這對有些承受龐大精神壓力的學生而言，可能會太晚了。可是專家同時清楚，這種情況是無法責難任何人的。

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