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新冠輕症患者 癒後會再現症狀

編譯組／綜合電

大部分新冠病人的症狀並不危險，只是讓人感到不適。但研究發現，一些輕症病人在康復後再度出現症狀，原因目前不明。

針對「長期性新冠肺炎」（Long COVID）的一系列最新研究發現，約四分之一感染者在痊癒後，症狀和損傷會持續數個月，即使他們發病時的症狀很輕微。如果研究結果獲得證實，意味著大部分感染新冠肺炎的美國民眾將有潛在的健康問題。

這個情況在疫情初期就有專家發現，但新研究證實了它的普遍性。

爾灣加大對1407名新冠病人進行研究，他們發現，一些病人雖然感染新冠，但未因此產生其他疾病，在他們痊癒後，原本已消失的新冠症狀竟然重新出現。爾灣加大心理醫師波瑞利（Jessica Borelli）說：「這些症狀莫名其妙地重新出現在他們身上。」

研究顯示，27%的新冠病人在康復兩個多月後出現呼吸急促、胸痛、咳嗽或腹痛的症狀，在這些病人中，近三分之一在初次感染時並未出現症狀。

史丹福大學對灣區新冠病人進行的研究也發現類似的結果。這份發表在「臨床傳染病」期刊（Clinical Infectious Diseases）的研究報告指出，這些病人當初都沒有嚴重到需要住院，但在康復三到四個月後，29%的人出現疲勞現象，21%的人喪失味覺或嗅覺，17%的人肌肉疼痛，16%的人記憶力出現問題，而且大部分都出現兩種或兩種以上症狀。

紐約市西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）研究發現，「長期性新冠肺炎」最普遍的症狀是疲勞，占92%，其次是注意力和記憶力下降，占74%，虛弱占68%，頭痛占65%，頭暈占64%。

史丹福大學床醫學教授蘇伯拉曼尼安（Aruna Subramanian）說：「這與他們是否曾住院無關，很多人感染時只出現輕微症狀。」

蘇伯拉曼尼安表示，目前無法解釋為何這些當初病情較輕的病人會持續出現新冠症狀。她說：「我們也不知道病情較嚴重的病人面臨的長期問題是否會更嚴重。」

爾灣加大 新冠肺炎 史丹福大學

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