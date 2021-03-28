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籌辦反仇亞集會 趙嬿：亞裔應勇敢參與政治

記者陳程威／薩拉度加報導
趙嬿談論活動組織經過以及針對仇恨犯罪的措施。（記者陳程威/攝影）
趙嬿談論活動組織經過以及針對仇恨犯罪的措施。（記者陳程威/攝影）

27日南灣舉辦的「停止仇視亞裔」（Stop Asian Hate）集會有超過千人參與。集會主辦者薩拉度加市長趙嬿接受本報採訪時，透露了活動組織的過程，對於如何更好地去解決仇恨問題也提出了自己的看法。

趙嬿表示，作為薩拉度加的市長，自己於17日將譴責針對亞裔的犯罪寫入市議會的議程表上。並於19日開始正式籌劃集會活動，開始聯絡演講者等組織工作。在這一過程中，通過西谷地區五市市長會議快速進行了組織動員，在這一過程中，庫比蒂諾市議員魏虹與庫比蒂諾副市長趙良方都提供了大力幫助。

趙嬿與參與集會的民眾合影。（記者陳程威/攝影）
趙嬿與參與集會的民眾合影。（記者陳程威/攝影）

對於演講者的選擇，趙嬿表示希望演講者能夠足夠多元可以代表不同社區的聲音，包括政界從國會議員艾許到州參眾議員，以及聖縣的民選代表。同時她也表示，特別邀請了教育領域的相關人士，包括學區委員以及社區大學的負責人等社區教育領袖。而更有意義的是，邀請了亞裔社區的年輕人，讓他們的聲音能夠被聽到。趙嬿表示，演講者多半是女性並不是自己有意為之，但這恰恰也顯示出了灣區在性別議題上的進步，她對此感到十分欣慰。

趙嬿說，針對亞裔的仇恨犯罪在美國這個整體的體系性結構下，並不是單獨存在的孤例。她強調，針對亞裔的仇恨犯罪就是犯罪，是一個人權議題。針對亞裔女性的SPA屠殺事件表明，這個社會中還存在著諸多針對亞裔以及女性的仇恨犯罪行為。趙嬿認為，必須要對仇恨犯罪予以嚴懲，不能讓實施仇恨犯罪的嫌犯不付出代價。她同時認為，應該增強亞裔的代表性，包括教科書中關於亞裔歷史的敘述，不應該僅僅是亞裔悲慘的歷史，也同時應該更多包含亞裔的領導力與貢獻社會的歷史。趙嬿認為，亞裔必須勇敢的走出來參與政治。

同時她說，亞裔也必須要更多地跟不同族裔進行溝通，講述亞裔的故事。趙嬿認為，爭取亞裔的權利並不僅僅是在針對亞裔的議題上發聲，還需要對所有不公義的事情上發聲，真正的做到團結一致。

亞裔 仇恨犯罪 教育

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