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13歲華裔女生發起 聖馬刁市辦反歧視亞裔集會

記者黃少華／聖馬刁市報導
組織者Ashlyn So邀請所有人帶上標語並戴好口罩參加集會。（集會宣傳廣告）
組織者Ashlyn So邀請所有人帶上標語並戴好口罩參加集會。（集會宣傳廣告）

中半島聖馬刁市（San Mateo）將於2月27日（周六）下午1時舉行一場反對歧視亞裔的集會，主題為「代表亞裔」（Stand For Asians），旨在提高公眾對亞裔長者近期頻頻遭受仇恨犯罪襲擊的認識，推動變革。活動地點是聖馬刁中央公園（San Mateo Central Park）。

集會的發起者是來自柏林甘（Burlingame）的13歲華裔初中女生Ashlyn So。她希望把各族裔人們團結在一起，提高對仇恨犯罪的認識，支持亞裔社區，並公開反對反亞裔的仇恨犯罪，特別是針對長者的仇恨犯罪。她說：「我對這類問題充滿熱情，我想阻止它。」

Ashlyn從2月19日開始組織這場集會。當看到舊金山和屋崙等地的亞裔長者被推到在地，受傷甚至死亡，她和母親交談這一問題。在密爾布瑞（Millbrae）反種族主義聯盟等組織幫助下，她在一周內就完成召集工作，得到了聖馬刁市官員、警方和康樂公園局支持。雖然壓力很大，但令她興奮。

Ashlyn自己也有過遭受種族歧視的經歷。她幾年前參加夏令營，有小男孩過來跟她說，亞裔和女孩不要從事這項運動。這件事使她震驚和憤怒，這個男孩比她小，但就能說出這種歧視的話。

因此，她希望這次集會有助於提高人們對種族歧視的認識，並以行動來制止這樣的事件。她認為，集會將有機會讓更多的發聲，有助引導變革和教育。

Ashlyn的母親Angela Wu指出，針對亞裔的種族主義事件並沒有真正被重視，新冠疫情大流行無疑更加劇了這一問題。瞭解和慶祝不同的文化歷史非常重要，包括對種族主義和歧視發生的原因，以及導致種族主義和歧視發生的歷史。她希望集會能讓學生有機會就社會不公進行相互尊重的對話和教育。

聖馬刁市華裔市議員李美恩（Amourence Lee）將主持集會。她與Ashlyn一家人認識，還幫助聯繫市府。她希望有更多人參加，喚起全社會關注，以採取行動推動系統的持久變革。

李美恩還說，市議會有一個强烈的共識，就是任命代表性不足的人群參與城市領導和管理。

密爾布瑞華裔市議員馮家輝（Anders Fung）、貝爾蒙特（Belmont）市長斯通（Charles Stone）也預期會在集會上發言。

亞裔 種族歧視 種族主義

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