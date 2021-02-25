調查報告：加州公校重啟速度落後48州 家長沮喪

加州家長對子女學校遲遲不重開感到十分沮喪。（Getty Images）

加州 重開學校的爭議愈演愈烈，家長對公立學校重開步伐慢於其他州感到愈來愈沮喪。現在，一份分析報告明確指出，加州重開學校的速度幾乎是全美倒數第一。

紐約社區數據服務中心波比歐（Burbio）從去年秋季開始收集美國 1200個公立學區 的重開數據。他們的分析報告指出，在獲得面授教學的學生比例方面，加州在50州中排名第49。波比歐共同創辦人羅許（Dennis Roche）說：「加州學校重開速度遠遠落後美國其他地區。」

灣區聖馬刁縣和馬連縣23日從限制最高的紫色級別降為紅色級別，代表這兩縣所有學校現在都可重開，其他縣雖然仍處於紫色級別，但傳染率已降到小學可以重開的程度。

加州州長紐森（Gavin Newsom）23日在簽署紓困法案的記者會上，迴避記者關於重開學校的問題，只表示：「過去幾個月來，我們一直以非常審慎的態度，努力進行讓學校安全重開的工作。」

波比歐透過網站、臉書網頁、地方新聞和其他公共資訊，收集美國50州、1200個公立學區、共3萬5000所學校的重開數據，並且每72小時更新一次，以確定每個學區目前採取的教學模式。

波比歐以0到100的數字來反映每個學區提供面授教學的比例，0為只提供網路教學，50為網路和面授教學混合，100為完全恢復一周五天的傳統面授教學。他們還設計一個公式計算不同年級和採用不同教學模式的比例。結果顯示，加州的指數只有11.1，僅高於馬里蘭州的9.8。在其他和加州同樣都是人口稠密的沿海州當中，佛羅里德州為99.9，德州為90.8，賓州為49.4，紐約州為49。

被問到加州在重開學校的日程上為何落後大部分的州，紐森表示，因為加州才剛從高死亡人數的冬季疫情中走出，而且人口比其他州多，情況也比其他州複雜。紐森說：「加州公校系統和美國其他州的公校系統不同。一個月前，我們有一日的新增新冠死亡人數高達將近800人，是疫情爆發以來死亡人數最多的一日。」

南灣洛斯蓋圖市家長古德（Kate Gude）育有四名子女，最小的兒子本月初剛回到學校接受混合式教學，但對女兒的高中仍採取網路教學感到沮喪。她計畫26日和其他家長到女兒學校前抗議。

羅許表示，去年勞工節前，62%的學區都還在使用網路教學，到11月只剩37%，這個趨勢與美國疾病管制與預防中心（CDC）上個月公布的一項研究報告結果相符。他還表示，儘管許多學區在冬季病例激增時重新恢復網路教學，但今年要重開會比較容易。

羅許說：「像紐約和俄亥俄等東北部的州讓學生重返校園的比例比加州高出許多，因為他們的州長在去年秋季就已著手重開學校的準備工作。如果沒有州政府大力推動，學校很難重開。那些還處於網路教學狀態的州，他們的州長並未在去年秋季就開始做準備，而是到今年初才開始做準備。」