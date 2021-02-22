病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

有關新冠肺炎疫情，如果一切照目前計畫進行，加州大部分地區今年夏天後期可能無法接近群體免疫 (herd immunity) 目標。然而隨著民眾繼續接受疫苗 接種，將會出現戲劇性的效果：新冠病例數極低，民眾可以安心聚會，甚至戴口罩的規定都可以放鬆一些。

可是在病毒新變種危機下，再加上疫苗供應情形不穩定，民眾接種疫苗機會不均衡情況下，要達到群體免疫可能需要數月、數年時間。甚至加州、美國 、全球都有可能無法達成群體免疫目標。

當一個地區人口對某種病毒有免疫性，造成病毒無法傳播，群體免疫狀況即可形成。麻疹即是一個群體免疫的好例子。當美國足夠民眾接種麻疹疫苗，美國社區內發生麻疹病例的可能性，只有病毒是從境外引入，或者某社區只有少數民眾接種麻疹疫苗，美國境內對麻疹的群體免疫即告達成。

目前使用的疫苗足以阻止嚴重病情。即使有些病毒變種會對疫苗產生某種抵抗力，科學家仍可重新編制新的疫苗，應付變種病毒 。疫苗肯定會減少新冠住院與死亡人數。新冠疫情消失之前，疫苗在未來數個月內，將可減少疫情的威脅性。

史丹福傳染疾病專家布黎斯醫師 (Dr. Catherine Blish) 說：「我希望今夏初期間，廣大群眾得到疫苗接種，如此，今年秋天初期即可出現令人驚喜的效果。」

美國首席傳染病專家佛奇醫師 (Dr. Anthony Fauci) 估計，大約70%至85%美國民眾接種疫苗之後，群體免疫情形可望出現。雖然如此，群體免疫仍會受到一些其他因素影響，如疫苗對變種病毒的保護性、疫苗對兒童產生的成效、注射疫苗後預防病毒期限等。兒童可能必須等到明年年初才能接種疫苗，然而研究顯示，兒童不會引發疫情。

群體免疫如果達成，仍可能受到一些因素影響，其中一個因素就是疫苗接種後，預防期限有多長。有些傳染病專家擔心，免疫效果可能會在短短幾個月內減弱。可是大部分專家認為疫苗的預防期可長達數年。

病毒變種會讓問題更複雜。如果病毒變種速度過快，疫苗新編制研發速度無法跟得上，群體免疫的目標可能無法達成。即令如此，目前疫苗可能足以防止嚴重疾病，因此未來新冠病毒對民眾日常生活的影響，可能與目前的流行性感冒相去不遠。

目前最令人擔心的變種為南非與巴西變種病毒。此二變種病毒已在美國出現。灣區即已出現兩宗南非變種病毒病例。這兩種病毒會降低疫苗有效性，也會躲過曾感染新冠病毒者的自然免疫。為應付這個問題，必須要有更多民眾前往接種，或注射疫苗加強劑，才能達成群體免疫的效果。