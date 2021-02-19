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鄺友信：吳俊偉接替易文耀 接掌中央警局分局長

記者黃少華／舊金山報導
吳俊偉將於2月20日正式就任華埠中央警局分局長。（記者黃少華／攝影）
吳俊偉將於2月20日正式就任華埠中央警局分局長。（記者黃少華／攝影）

舊金山華埠中央警察分局的警員18日向華埠各商戶派發防罪資料。期間，舊金山警察局指揮官鄺友信（Daryl Fong）非正式地向各商戶說明，華裔警官吳俊偉（Julian Ng）將從2月20日起接替易文耀（Robert Yick），成為中央警局新任分局長。

吳俊偉（右三）與鄺友信（左三）到訪幸福餅家，店主和多名僑領到場會面。（記者黃少華...
吳俊偉（右三）與鄺友信（左三）到訪幸福餅家，店主和多名僑領到場會面。（記者黃少華／攝影）

吳俊偉出生並成長於舊金山，能講國語和廣東話。妻子是小他3歲的華裔Connie Wong。

2012年年初，吳俊偉在舊金山警察局副分局長（Lieutenant）升級考試中名列第13位，與考試第6位的鄺友信和第1位的印大全（Kirk Yin）一起獲晉升為三所警察分局的副分局長，創下當時舊金山史上華裔警察晉升的最佳成績。其中，吳俊偉當時獲晉升為灣景區（Bayview）分局的副局長。

吳俊偉（左一）與鄺友信（右二）到訪金門幸運簽語餅店，與東主陳展明（左二）交談。（...
吳俊偉（左一）與鄺友信（右二）到訪金門幸運簽語餅店，與東主陳展明（左二）交談。（記者黃少華／攝影）

吳俊偉之前沒有在華埠中央警局工作過。華埠的僑領、商家和居民普遍對他的履歷和近年來的動態知之甚少。他也將於2月20日正式就任華埠中央警局分局長之後，才能接受採訪來講述他的背景以及回答媒體提問。

鄺友信表示，從2018年12月至今擔任華埠中央警局分局長的易文耀，將前往舊金山警察局位於公共安全大樓的海外員工服務處，負責招聘和行政管理工作。

易文耀並未參加2月18日在華埠的商業步行活動。

2月18日當天，鄺友信、吳俊偉以及華埠中央警局的眾多警員首先在華埠花園角集合，說明工作流程後，再分頭出發向華埠各商戶派發防罪宣傳資料。

吳俊偉（右）與舊金山中華總商會會長區國雄探討華埠治安。（記者黃少華／攝影）
吳俊偉（右）與舊金山中華總商會會長區國雄探討華埠治安。（記者黃少華／攝影）

警方表示，如果商戶和居民目睹罪案案發經過或有任何線索提供，請盡快聯繫舊金山警察局專線。報案者的個人資料將會保密。匿名報警電話專線是（415）558-5588。警方提供廣東話、國語和英語服務。電郵是[email protected]。網址是www.sanfranciscopolice.org。

如果遇到緊急情況，民眾應立即撥打9-1-1報警。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、僑領周達昌和鄧超然當天也前往華埠花園角參加活動。周達昌說，希望在農曆新年期間來宣傳，起到教育作用，鼓勵華人民眾面對罪案時懂得匿名報警，也讓警方更好地掌握案情及解決罪案問題。

華埠 警察 舊金山

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