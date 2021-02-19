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罰金累積近百萬 聖荷西違規健身房停業

編譯組/灣區 18日電
聖荷西違規健身房罰金累積至百萬，終於關店。(圖為電視畫面截圖)
聖荷西違規健身房罰金累積至百萬，終於關店。(圖為電視畫面截圖)

儘管聖他克拉拉縣新冠確診率已降至自秋天以來的最低水平，因違規開業、公然藐視公共衛生法規而被處罰金已累積至近100萬元的聖荷西健身房「California Ripped Fitness」，終於決定停業。健身房決定暫時關閉為在1035 E. Capital Expressway店址的室內營運。

過去兩個月，聖縣接獲數十起投訴有關健身房違規開放室內活動，衛生單位對健身房進行多次實地考察，並處以高額罰金。健身房用手寫標語在店門口無聲平和抗議，認為健身與運動至關重要，堅持維持店內營運。不過，聖縣17日宣布，健身房業主提交聲明，將不再於室內營運。聖縣衛生部門表示，若健身房再度違反公共衛生命令而重啟，將受到額外罰款以及可能的起訴。

聖縣目前仍處於「紫色層級」，禁止健身房在室內營運，但允許把設備與課程移至室外，繼續為客戶提供服務。位於購物中心停車場內的California Ripped Fitness，並未將任何設備移到戶外。健身房經理曾透露，無法將重型設備搬至忙碌的戶外停車場位置，維持開放室內營業是業主生存的唯一方法。

健身房曾於疫情初始關閉6個月，但去年9月聖縣進入加州「紅色層級」，允許健身房以10%載客量為限、開放室內活動之後，重新開業。2個月後，聖縣退回「紫色層級」，法令規定健身房須關閉，但California Ripped Fitness仍保持開店狀態。

聖縣表示，California Ripped Fitness並非唯一違反公衛法令的健身房，卻是需說服其遵守法規最困難的一家。這家健身房位於聖縣新冠疫情最嚴重郵遞區號95121，根據縣府資料，健身房所在社區，每100名居民就有8人確診新冠。

健身 疫情 加州

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