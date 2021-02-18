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金山警局削預算 恐解僱一成警力

記者李晗 / 舊金山報導
最終決定是否削減警局預算的將會是市長和議會。圖為警局局長史考特、市長布里德與議員佩斯金。（本報檔案照片）
最終決定是否削減警局預算的將會是市長和議會。圖為警局局長史考特、市長布里德與議員佩斯金。（本報檔案照片）

隨著疫情導致的財政赤字加劇，以及全美範圍內的民權運動與「減少警察經費」（Defund the Police）的風潮，舊金山警察局（SFPD）也面臨預算削減的問題。最新的數字顯示，如果真的落實了警局預算削減，市府恐要解僱一成的警力。

根據舊金山警察局的報告，在大約3700萬元的預算削減的前提之下，目前舊金山共計1829名警察中，需要遣散大約167名警察，佔總體警察人數接近一成。此外還需要裁減43個文職人員（Civilian）。

近期舊金山罪案頻發，同時針對華裔、亞裔的暴力歧視事件層出不窮。在華裔社區內，削減警察經費的問題一直存在巨大爭議，此前也有商會團體公開反對減少華埠的警力。

根據警局的數字，如果要裁員，那麼華埠中央分局（Central）也需要裁掉九名警員。華裔聚居的英格賽（Ingleside）分局則需要削減13名警員，日落區（Taraval）的警員人數削減則未有列明。

警察學校（Police Academy）每年也都會招收新生，他們畢業之後成為警察，為警局注入新的血液。在預算削減之下，警察學校也將部分停辦，在削減招生培訓人數情況下，新警察的人數也將會減少。

上述的警力解僱還只是建基於3700萬元左右的預算削減，警局也「未雨綢繆」列出了如果進一步再被削減1200萬預算的話，那麼還會有超過50位警員要被解僱。解僱的標準在於警員的資歷，也就是新晉的「菜鳥」會被首先解僱。

因為菜鳥級的警員會首先遭到解僱，因此這也對於警察局警員的族裔多元化產生影響。在計畫解僱的167名警員中，亞裔佔比28%。但是在本市警局中，亞裔警員人數只有17%，因此亞裔的人數佔比將會進一步下降。

回看歷史，舊金山警局在上一輪金融危機的時候，警務人員曾經一度跌至1649人，比現在少了大約200位警察。根據2020年一份市府出資贊助的第三方顧問公司Matrix的研究報告顯示，舊金山需要的警力人數大約是2176人，即現今的人手還遠遠不夠。「減少警察經費」運動轟轟烈烈，訴求就是在於減少警察的開支，將費用轉移投入社區建設，減少經濟不平等、為弱勢群體增加教育、工作、發展的機會，從而從根本上減少犯罪。

最終將決定是否削減警察局預算的，是舊金山市議會和市長布里德（London Breed）。警察委員會在周三時開會討論，但是警委會的表決結果只具象征意義，最終決定權仍然會是在議會手中。

回看歷史，舊金山警局在上一輪金融危機的時候，警務人員人數曾經一度跌至1649人。...
回看歷史，舊金山警局在上一輪金融危機的時候，警務人員人數曾經一度跌至1649人。（警察局提供）

警察 預算 舊金山

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