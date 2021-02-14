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舊金山教師要求：面授教學1周最多2天

編譯組／舊金山電
舊金山教師提出每周只在兩個上午回學校教學的要求。（Getty Images）
舊金山教師提出每周只在兩個上午回學校教學的要求。（Getty Images）

舊金山市府最近因為學校重開的問題控告學區，舊金山教師表示，已提出面授教學每周最多兩天的要求，除非學區接受，否則不會重返學校。

舊金山教育者聯合會（United Educators of San Francisco）本周通知包括教師、心理輔導員和助教在內約6000名會員，他們已經向學區提出，讓教師每周最多回學校面授教學兩天，而且只限上午，但這個問題還在商議中。

由於舊金山學區遲遲未重開，許多家長因為看到子女在學業上和精神上掙扎，迫切希望他們能盡快重返校園。然而，舊金山公校是否重開，取決於學區和教師工會是否能就教室學生人數、教室內授課天數和時間達成協議。舊金山學區已經向工會建議，讓教師每周回學校上課兩個整天。

佛林小學（Flynn Elementary）家長基茲（Adam Keats）說：「我認為舊金山的情勢已經嚴重到無法被低估，這是一個正在崩潰的系統。我們從來沒有用隔離的方式教養過孩子，這種方式不正常。」

多名家長和教師12日在加州教師協會（California Teachers Association）舉行的記者會上表示，在出現新變種病毒和疫情持續爆發的情況，他們不相信學校或教育系統能保障他們的安全，特別是少數族裔社區。

屋崙家長馬尼哥（Pecolia Manigo）說：「當談到重開學校面授教學，家長會變得很緊張。我們對民選官員、公共衛生當局和社區沒有信心。」

多月來，公共衛生專家一直強調，只要遵守安全規定，重開學校是安全的。聯邦疾病防制中心（CDC）12日也重申，學生之間傳播病毒的可能性非常低。但教師工會仍猶豫不決。

學區官員表示，在和教師達成另一項協議後，至少還要五周的時間學校才有辦法重開，因為需要時間通知家長、制定教學時間表、教職員接種疫苗（如果有需要）和執行檢測規定。

舊金山 學區 教育

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