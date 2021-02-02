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灣區9縣新冠疫情 1日新增3192例、50人死亡

編譯組／灣區1日電

根據灣區NBC電視台統計，灣區1日新冠肺炎單日新增確診病例共3192例，包括聖他克拉拉縣511例，阿拉米達縣972例，康曲柯士達縣829例，聖馬刁縣416例，舊金山63例，蘇諾瑪縣116例，馬連縣110例，納巴縣175例。蘇拉諾縣1日未通報病例。

灣區1日新冠肺炎新增50人死亡，包括聖他克拉拉縣19人，阿拉米達縣23人，舊金山7人，納巴縣1人。

截至1日下午5時，灣區累計確診數為37萬3335例，死亡4212例，加州累計確診數為332萬2970例，死亡4萬1335例，全美累計確診數為2630萬7963例，死亡44萬3186例。

以下是灣區各縣1日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬1964（1414死）

阿拉米達縣，7萬4087（982死）

康曲柯士達縣，5萬7580（529死）

聖馬刁縣，3萬5882（382死）

舊金山，3萬1259（324死）

蘇拉諾縣，2萬7706（122死）

蘇諾瑪縣，2萬6108（260死）

馬連縣，1萬零106（144死）

納巴縣，8373（55死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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