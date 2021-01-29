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什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

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舊金山加大研究： 這個行業最危險 染疫病歿最多

編譯組╱灣區28日電
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

那些行業和工作最危險？最易感染和最多人死亡？舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，染疫死亡人數最多，超過超市店員、餐館工、以及食物包裝工等危險工作。

舊金山加大研究了疫情爆發以來被界定為必要行業的員工(essential workers)，包括超市店員、餐館工、食物和肉類包裝工、工地工人和護士等。結果發現，廚師的染死亡率最高。其次是農場工(agricultural workers)。

整體來說，必要行業的工人的死亡率比疫前增加了22%，但廚師的死亡率比疫前增加39%。由去年3月到10月，共828名廚師和廚房工死亡。

最多死亡的五類工作依次是：廚師、農場工、麵包烘焙工、主廚、酒吧調酒師。

舊金山加大的研究人員說，他們的發現對加州疫苗接種有積極意義。因為廚師和其他高死亡率的行業，有必要先獲接種。只有這些行業接種了，才能減慢病毒的傳播。

加州政府本周宣布，改用一個以年齡為本的接種制度，年齡越高則越先注射。但是以年齡為本的計畫一公布，立即引起必要行業員工的疑慮。像廚師和農場工等危險行業，可能在年齡為本的制度下，無法取得優先接種。

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