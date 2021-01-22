禁售汽油車 柏克萊提前至2030年

柏克萊市通過禁售汽油車的法案。(Getty Images)

以自由派著名的柏克萊 市通過禁售汽油車的法案，禁售時間原來訂在2025年，但市議會在本周的會議上通過將開始禁售日期訂在2030年，仍然比加州 州長紐森所訂的2035年提早5年。

柏克萊市通過的禁售汽油車法案規定，由2030年起市內的汽車經銷商不能再出售新的汽油車，也不能再出售油電混合汽車，所有出售的新車都必須是電動車 。但這項法案只適用新車，舊的汽油車不受限制。

紐森州長去年9月時曾提出，加州由2035年起禁售新的汽油車。但提出法案的柏克萊市議員認為，應該盡旱禁汽油車，而不是等到2035年。市議會原將禁售日期訂在2025年，但最後通過的日期是2030年。

但柏克萊市禁售日期比全加州提早五年，可能導致市內汽車銷售生意出走，以及市政府的銷售稅款減少；不過市議會最後認為，經銷商不賣汽油車，改賣電動車，對商業稅收的影響不大。

市議會又通過2021年動用976萬元將市府的車隊，從汽油車改為電動車。另外，又通過撥款30萬元，在市內設立電動車加油站。

市議會通過的法案，將交給市府經理和市府律師作評估和修改，以便執行。