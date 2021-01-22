我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

禁售汽油車 柏克萊提前至2030年

編譯組╱柏克萊市21日電
柏克萊市通過禁售汽油車的法案。(Getty Images)
柏克萊市通過禁售汽油車的法案。(Getty Images)

以自由派著名的柏克萊市通過禁售汽油車的法案，禁售時間原來訂在2025年，但市議會在本周的會議上通過將開始禁售日期訂在2030年，仍然比加州州長紐森所訂的2035年提早5年。

柏克萊市通過的禁售汽油車法案規定，由2030年起市內的汽車經銷商不能再出售新的汽油車，也不能再出售油電混合汽車，所有出售的新車都必須是電動車。但這項法案只適用新車，舊的汽油車不受限制。

紐森州長去年9月時曾提出，加州由2035年起禁售新的汽油車。但提出法案的柏克萊市議員認為，應該盡旱禁汽油車，而不是等到2035年。市議會原將禁售日期訂在2025年，但最後通過的日期是2030年。

但柏克萊市禁售日期比全加州提早五年，可能導致市內汽車銷售生意出走，以及市政府的銷售稅款減少；不過市議會最後認為，經銷商不賣汽油車，改賣電動車，對商業稅收的影響不大。

市議會又通過2021年動用976萬元將市府的車隊，從汽油車改為電動車。另外，又通過撥款30萬元，在市內設立電動車加油站。

市議會通過的法案，將交給市府經理和市府律師作評估和修改，以便執行。

電動車 柏克萊 加州

上一則

121:99! 勇士大勝馬刺 新秀懷斯曼大砍20分

下一則

加州首次領失業金人數 疫情以來新低

延伸閱讀

加州審計長報告：聯邦紓困金 偏袒16大縣

加州審計長報告：聯邦紓困金 偏袒16大縣
紐森妻子妹夫 涉家暴被捕

紐森妻子妹夫 涉家暴被捕
金恩紀念日 紐森當志工幫遊民派餐

金恩紀念日 紐森當志工幫遊民派餐
紐森妻子妹夫席勒 涉家暴被逮捕

紐森妻子妹夫席勒 涉家暴被逮捕
柏克萊學者譴責國會暴亂：沒清算 就沒真相和癒合

柏克萊學者譴責國會暴亂：沒清算 就沒真相和癒合
柏克萊弱勢可負擔住房 獲州政府撥款2200萬維護

柏克萊弱勢可負擔住房 獲州政府撥款2200萬維護

熱門新聞

陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡