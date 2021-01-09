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挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

眾院議長波洛西國會辦公室筆電被偷 仍未找回

編譯組／灣區8日電
6日暴亂中，川粉闖進波洛西的辦公室，偷走了一台筆電，至今未找回。川粉還在辦公桌上留下紅筆字條，寫著：「我們是不會退縮的。」(Getty Images)
6日暴亂中，川粉闖進波洛西的辦公室，偷走了一台筆電，至今未找回。川粉還在辦公桌上留下紅筆字條，寫著：「我們是不會退縮的。」(Getty Images)

在國會6日的暴亂中，川粉衝進國會大樓，又闖進眾院議長波洛西的辦公室，一名川粉被拍到坐在辦公桌旁的椅子上，把一條腿擱到桌上；又有川粉留下紅筆字條，上面寫著：「我們是不會退縮的。」波洛西的一名助理8日發推文透露，波洛西的一台筆電也被偷走，至今還未找回。

波洛西副幕僚長漢米爾(Drew Hammill)的推文還說，筆電是在會議室中被偷走，主要作演講用(presentation)，但沒有說電腦內有什麼內容和文件。

有線電視CNN 8日也報導，參議員梅克利(Jeff Merkley) 的筆電也被人偷走；警方表示，可能還有更多電腦被偷走。

華府地區的代理檢察官謝溫(Michael Sherwin)表示，可能要數天才能弄清楚，到底有什麼東西被偷走；多名參議員的辦公室物件可能被偷，包括文件在內，「甚至可能涉及國家安全。」

闖進波洛西辦公室的其中一名川粉是來自阿肯堪斯州的巴納特(Richard Barnett)，聯邦執法人員8日說，巴納特就是那名將一條腿擱在辦公桌的川粉，他已經在小石城(Little Rock)被捕，將會被控暴力闖入罪和在國會行為不檢罪。

巴納特曾向紐約時報誇耀他入侵波洛西的辦公室，並且從中拿走了一個信封，不過他說他將一個0.25分的硬幣放在桌上，所以他不是偷東西。

華盛頓郵報追查了巴納特的臉書網頁，他自稱是白人至上主義者，網頁中有不少涉及選舉陰謀論和暴力威脅的內容。在12月28日的臉書貼文中，他還說，將會參加6日的集會，還呼籲其他人停工一天，一起到華府參加集會。

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