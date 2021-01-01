2020最後一天「悲慘數字」灣區新增5768病例 91人死
據NBC新聞統計，灣區31日新增確診5768例。包括聖他克拉拉縣2456例，阿拉米達縣1164例，康曲柯士達縣961例，聖馬刁縣343例，舊金山298例，蘇拉諾縣282例，蘇諾瑪縣120例，馬連縣67例，納巴縣77例。
灣區31日新增死亡共91人，創九縣爆發疫情以來最高單日死亡紀錄。包括聖他克拉拉縣36人，阿拉米達縣32人，康曲柯士達縣4人，聖馬刁縣10人，舊金山2人，蘇諾瑪縣6人，納巴縣1人。
截至31日，加州已有33萬5983人接種疫苗，占加州人口11%。
截至31日，灣區累計確診26萬1059例，死亡達2542人；加州累計確診226萬8506例，死亡達2萬5033人。
以下是灣區各縣31日的病例統計：
聖他克拉拉縣，6萬9879（709死）
阿拉米達縣，5萬1590（657死）
康曲柯士達縣，4萬696（335死）
聖馬刁縣，2萬4589（227死）
舊金山，2萬3074（186死）
蘇拉諾縣，1萬9008（98死）
蘇諾瑪縣，1萬8992（190死）
馬連縣，7489（111死）
納巴縣，5741（29死）
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