疫情下失業率高 中谷面臨逼遷危機！

加州中谷農業發達，許多的工作類型都是農業相關，都是較低收入的工作。（維基百科）

加州中谷一帶受到關注度一直不高，然而疫情 之後，許多的社會問題也都暴露出來。在失業率高企的情況下，加州中谷的租客 們也面臨著逼遷危機。

「少數族裔媒體服務」（EMS）舉行線上座談，邀請多位中谷一帶的社區人士和專家學者，解析現在中谷的逼遷危機及其背後的原因。

所謂的加州中谷，指的就是州內中部狹長地帶的多個縣，包括科恩縣（Kernel County）、佛萊斯諾縣（Fresno County）、麥賽德縣（Merced County）、史丹斯勞縣（Stanislaus County），和聖荷昆縣（San Joaquin）。

加州大學 麥賽德分校（UC Merced）的學者弗洛斯（Edward Orozco Flores）表示，在全加州的12個區域中，中谷其實是經濟發展第二快的，僅次於灣區。但是在經濟發展快速的表象之下，中谷的屋主自住的比例很低，大量都是租客，而且都是多個家庭住在同一個住址的多單位住房內，即屬於同一個住戶（household）。在疫情之下，失業率高，許多家庭失去了收入，也就引起了逼遷的危機。

而且因為中谷一帶農業發達，許多的工作類型都是與農業相關，或者是食物包裝、食物加工等。這些都是較低收入的工作。弗洛斯也說，這樣的社會現實也導致中谷的貧富不均（disparity）更加嚴重。

相較於灣區和南加等地，中谷一帶的租客保護法律並不多。民權社區機構「中谷信念」（Faith in the Valley）一直在關注中谷的逼遷情況，並且作出報告。根據機構代表援引數字，佛萊斯諾縣逼遷訴訟中，房主一方73%的情況下都有律師代表，而租客一方有律師代表的情況不足1%。更多資料可以查看：https://faithinthevalley.org/。

在2019年，當時中谷一帶的經濟發展蓬勃，失業率位於歷史低位水平。但是有統計數字也指出，當時中谷五個縣內的逼遷案例有上萬宗，而且不被記錄在案的數字也有很多，所以合計的案例可能會是雙倍。