疫情下失業率高 中谷面臨逼遷危機！

加州中谷農業發達,許多的工作類型都是農業相關,都是較低收入的工作。(維基百科)

加州中谷一帶受到關注度一直不高,然而疫情 之後,許多的社會問題也都暴露出來。在失業率高企的情況下,加州中谷的租客 們也面臨著逼遷危機。

「少數族裔媒體服務」(EMS)舉行線上座談,邀請多位中谷一帶的社區人士和專家學者,解析現在中谷的逼遷危機及其背後的原因。

所謂的加州中谷,指的就是州內中部狹長地帶的多個縣,包括科恩縣(Kernel County)、佛萊斯諾縣(Fresno County)、麥賽德縣(Merced County)、史丹斯勞縣(Stanislaus County),和聖荷昆縣(San Joaquin)。

加州大學 麥賽德分校(UC Merced)的學者弗洛斯(Edward Orozco Flores)表示,在全加州的12個區域中,中谷其實是經濟發展第二快的,僅次於灣區。但是在經濟發展快速的表象之下,中谷的屋主自住的比例很低,大量都是租客,而且都是多個家庭住在同一個住址的多單位住房內,即屬於同一個住戶(household)。在疫情之下,失業率高,許多家庭失去了收入,也就引起了逼遷的危機。

而且因為中谷一帶農業發達,許多的工作類型都是與農業相關,或者是食物包裝、食物加工等。這些都是較低收入的工作。弗洛斯也說,這樣的社會現實也導致中谷的貧富不均(disparity)更加嚴重。

相較於灣區和南加等地,中谷一帶的租客保護法律並不多。民權社區機構「中谷信念」(Faith in the Valley)一直在關注中谷的逼遷情況,並且作出報告。根據機構代表援引數字,佛萊斯諾縣逼遷訴訟中,房主一方73%的情況下都有律師代表,而租客一方有律師代表的情況不足1%。更多資料可以查看:https://faithinthevalley.org/。

在2019年,當時中谷一帶的經濟發展蓬勃,失業率位於歷史低位水平。但是有統計數字也指出,當時中谷五個縣內的逼遷案例有上萬宗,而且不被記錄在案的數字也有很多,所以合計的案例可能會是雙倍。