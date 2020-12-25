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馬兆明致函布里德 促籲長沙釋放「公益三子」

本報記者 / 舊金山報導
舊金山華裔市議員馬兆明。（取自市議會網站）
舊金山華裔市議員馬兆明。（取自市議會網站）

舊金山華裔市議員馬兆明（Gordon Mar）日前致信表達對於湖南「長沙公益三子」事件的關注，要求長沙官方釋放三人。

位於湖南省會長沙的公益法律機構「長沙富能」，旨在幫助弱勢群體維權，並且推動多起訴訟案件。2019年7月，三名「長沙富能」 的相關人士，包括負責人程淵、志願者吳葛健雄和劉大志，被長沙國安局以顛覆國家罪抓捕，至今已經一年多。上述三人就被稱為是「長沙公益三子」，被捕事件也引起國際關注。

雖然遠在大洋彼岸，但是馬兆明關心這起事件。他在寫給舊金山市長布里德（London Breed）的信中，要求布里德代表舊金山官方寫信給長沙市官方，呼籲釋放三人，並且保障他們的各項基本權力。

馬兆明是美國出生的華裔，祖籍廣東，曾經在華人進步會等機構任職，2018年當選舊金山第四區的市議員，代表華裔聚居區的日落區。

馬兆明也提到雙城的潛在姐妹城市友誼關係。長沙市官方曾經到訪舊金山，也曾經有過締結姐妹市的意願，增加招商引資的交流互動。但是目前雙方並不是正式的姐妹市關係。

馬兆明說，如果長沙市官方未能履行舊金山的呼籲釋放三人，那麼舊金山應該要中止任何目前正在進行中的與長沙締結姐妹市關係的工作。

根據舊金山市府的網站（https://oewd.org/san-francisco-sister-cities），舊金山的姐妹城市中，尚未有長沙市在列。舊金山與中國大陸城市上海是姐妹城市。

舊金山 華裔 美國

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