灣區9縣22日新增4076染疫 39死亡

根據舊金山 紀事報（Chronicle）統計，灣區 22日新冠肺炎 單日新增確診病例共4076例，包括聖他克拉拉縣1185例，阿拉米達縣887例，康曲柯士達縣466例，聖馬刁縣398例，舊金山268例，蘇諾瑪縣299例，蘇拉諾縣344例，馬連縣73例，納巴縣156例。

灣區22日新冠肺炎單日新增死亡人數為39人，包括聖他克拉拉縣8人，阿拉米達縣21人，聖馬刁縣5人，蘇拉諾縣3人，納巴縣2人。

截至22日下午5時，灣區累計確診數為22萬7083例，死亡2306例，加州累計確診數為196萬3268例，死亡2萬3300例，全美累計確診數為1821萬7390例，死亡32萬2589例。

以下是灣區各縣22日的病例統計：

聖他克拉拉縣，5萬8637（615死）

阿拉米達縣，4萬4623（609死）

康曲柯士達縣，3萬5788（298死）

聖馬刁縣，2萬1558（203死）

舊金山，2萬0976（176死）

蘇諾瑪縣，1萬7005（177死）

蘇拉諾縣，1萬6568（94死）

馬連縣，6963（108死）

納巴縣，4965（26死）