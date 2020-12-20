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醫護抗議接種疫苗排序不公平 灣區史丹福醫院道歉

江碩涵
史丹福醫院的醫護人員18日對於施打疫苗的第一批名單選擇感到不公平、不透明，因此抗議。（史丹福大學提供）
史丹福醫院的醫護人員18日對於施打疫苗的第一批名單選擇感到不公平、不透明，因此抗議。（史丹福大學提供）

灣區好幾家醫院已開始對醫護人員施打疫苗，不過，史丹福醫院的醫護人員對於施打疫苗的第一批名單感到不公平、不透明，18日舉行抗議。史丹福醫院聲明認錯，對疫苗分配計畫的不合理承擔全部責任，也向所有人員公開道歉。

史丹福醫第一線醫護人員之所以對於第一批施打疫苗的名單感到不滿，是因為這份名單中的醫護人員多半不是第一線人員，也並未與新冠病毒患者有直接接觸，第一批施打疫苗的名單篩選機制，相當不公平、不透明，完全是黑箱作業。

參加抗議的史丹福醫院人員指出，史丹福醫院使用了一種估算方式來推出第一批可施打疫苗的名單，但這種估算方式是錯誤的。

史丹福大學精神病醫學博士哈薩斯里（Earth Hasassri）在推特上寫到，許多工作夥伴在醫院照顧、治療新冠病毒患者，每周工時長達80小時以上，但這些工作夥伴卻都沒有被包括在第一批可施打疫苗的名單之中。

內科第三年住院醫師普里姆布斯（Angela Primbus）也指出，我們看到那些本應該要在第一批施打疫苗名單中的工作人員，都不在名單內。也有醫護人員指出，之所以想要對醫院抗議，就是因為感到不公平、不透明，這份名單是黑箱作業。

史丹福醫院稍後發表聲明，稱醫院將承擔全部的責任，並向所有人道歉，醫院也將加速行動解決這些錯誤。史丹福醫院指出，之前成立了委員會來確保能公平分配施打疫苗，當初目的是希望能確保流程符合倫理與程序，沒想到實施後與計畫存在很大差距。

史丹福醫院表示，院方將迅速努力解決這些缺陷，重新修訂流程，也將持續溝通，讓全醫院的人都能參與過程，而下周也將有更多疫苗到來，也能為更多人接種。

疫苗 史丹福大學 灣區

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