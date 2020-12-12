加護病床只剩6個 金山聖馬刁縣議員疾呼：立即實施新居家令

聖馬刁縣衛生主任摩洛(Dr. Scott Morrow)上周宣布，不會加入其他五縣，一起實施新居家令。(取自ABC新聞)

紐森州長上周頒布新居家令，灣區五縣(舊金山 、聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達和馬連)隨即宣布於上周日開始實施，但中半島的聖馬刁縣沒有加入五縣，拒絕實施新規定。聖馬刁縣一名縣議員11日表示，聖馬刁縣必須立即實施新居家令，因為縣內疫情 飆升，截至11日，全縣只剩下6個加護病床空位；如果現在不立即實施，病床將不敷應用。

縣議員肯帕(David Canepa)說：「加護病床只剩下6張了，聖馬刁縣必須立即行動，進入搶救生命的戰鬥。」

縣衛生主任摩洛(Dr. Scott Morrow)上周宣布，不參加五縣的聯合行動，是因為在他看來，全面禁止商業活動的防疫 效果並不大，必須縣內各個人遵守防疫措施，才是防疫的要點；「人人負責任，自行戴口罩，與其他人保持距離，不參加聚會，這才是最重要的。」

不過，肯帕議員11日指出，由於其他五縣都實施新居家令，只聖馬刁縣不實施；聖馬刁縣的餐館仍繼續開放店外進餐，理髮店和美容院也繼續開放，因此將吸引其他縣的人都來聖馬刁縣，這種情況對縣內控制疫情十分不利。

聖馬刁市居民摩里斯(Troy Morris)對NBC新聞說，他看到不少城外人，光顧「隊長理髮店」(Captain's Barbershop)；客人來自不同地方，包括聖荷西、海沃、舊金山，甚至有一對來自中谷莫德斯度的夫婦。

截至11日上午，聖馬刁縣的加護病床只剩6張；舊金山還有45張、南灣聖他克拉拉縣34張、東灣阿拉米達縣75張、東灣康曲柯士達縣33張；納巴、蘇拉諾和馬連三縣都少於15張。

肯帕說，聖馬刁縣不是一個孤島，必然與其他縣的居民互動，因此有必要立即行動，實施新居家令。