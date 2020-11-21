我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

健康安全的感恩節 一定家中過

布里德
（照片由市長辦公室提供）
（照片由市長辦公室提供）

前言

舊金山市長布里德（London Breed）於2018年7月11日正式就任市長後，與本報合作，推出「市長話金山」專欄，隔周周日刊出，希望藉本報平台，宣介政見理念，與華裔社區及本報讀者互動交流，共同推動市政建設。

親愛的讀者：

由於舊金山及全國各地的新冠病毒感染數字持續增加，州政府把舊金山劃分到限制更大的紅色等級，因此我們必須暫時延遲所有非必要辦公室的重開，並把健身中心和體育設施的客容量減少至一成。

雖然舊金山內的病例增加幅度很大，但這一情況並非金山獨有，上周，整個加州的新增病例亦顯著增多。許多個縣已被重新降到加州系統內更多限制的等級。

我深明，當前情況困難，但降到更多限制這重要一步，可以確保整個社區的健康和安全。我們現在需要作出這些艱難的決策，以挽救更多生命，並防止我們的醫療保健系統不致於達到不勝負荷的地步。

同時，現在我們正踏入節慶期間，大家都希望在感恩節與家人和朋友共度時光，但是今年我們需要盡可能地留在家中，避免不必要的外旅，並避免與不一同居住的人聚會。

同時，為了讓舊金山居民了解在疫情期間安全地參與假期活動的方式，我們發起了「我們將復甦」活動，這一活動包括了三個重點：節慶在家中、本地消費、幫助有需要的鄰居。

請瀏覽網站sf.gov/wewillrecover，查閱有關詳情。

節慶在家中：為居民提供有關聚會以及其他假期活動的指南和安全的選擇。

本地消費：提供有關在假期購物季節支持本地餐館和小商業的資訊。我希望您能支持華埠等不同本市社區。

幫助有需要的鄰居：提供在假期及平日在舊金山內的志願和慈善活動資訊，讓公眾參與其中。

舊金山必定會在新冠疫情中復甦，但復甦的規模以及進度，取決於我們每個人。大家每個人的行動包括控制病毒傳播，支持我們的小商業並幫助有需要的鄰居，是舊金山共同擺脫疫情的關鍵。  

居家避疫、保持健康、掩蓋面部、挽救生命。

並祝您感恩節快樂。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

（照片由市長辦公室提供）
（照片由市長辦公室提供）
（照片由市長辦公室提供）
（照片由市長辦公室提供）

編輯推薦

舊金山 疫情 加州

上一則

疫情續惡化 今年感恩節被迫宅在家 長者很「難過」

延伸閱讀

舊金山疫情迅速惡化 從黃色層倒退兩級至紅色層

舊金山疫情迅速惡化 從黃色層倒退兩級至紅色層

新議員華埠謝票 金山政局大體不變

新議員華埠謝票 金山政局大體不變
疫情反彈 舊金山暫停室內用餐

疫情反彈 舊金山暫停室內用餐
舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家

舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家
布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

2020-11-15 02:00
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人