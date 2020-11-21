健康安全的感恩節 一定家中過

（照片由市長辦公室提供）

前言

舊金山 市長布里德（London Breed）於2018年7月11日正式就任市長後，與本報合作，推出「市長話金山」專欄，隔周周日刊出，希望藉本報平台，宣介政見理念，與華裔社區及本報讀者互動交流，共同推動市政建設。

親愛的讀者：

由於舊金山及全國各地的新冠病毒感染數字持續增加，州政府把舊金山劃分到限制更大的紅色等級，因此我們必須暫時延遲所有非必要辦公室的重開，並把健身中心和體育設施的客容量減少至一成。

雖然舊金山內的病例增加幅度很大，但這一情況並非金山獨有，上周，整個加州 的新增病例亦顯著增多。許多個縣已被重新降到加州系統內更多限制的等級。

我深明，當前情況困難，但降到更多限制這重要一步，可以確保整個社區的健康和安全。我們現在需要作出這些艱難的決策，以挽救更多生命，並防止我們的醫療保健系統不致於達到不勝負荷的地步。

同時，現在我們正踏入節慶期間，大家都希望在感恩節與家人和朋友共度時光，但是今年我們需要盡可能地留在家中，避免不必要的外旅，並避免與不一同居住的人聚會。

同時，為了讓舊金山居民了解在疫情 期間安全地參與假期活動的方式，我們發起了「我們將復甦」活動，這一活動包括了三個重點：節慶在家中、本地消費、幫助有需要的鄰居。

請瀏覽網站sf.gov/wewillrecover，查閱有關詳情。

節慶在家中：為居民提供有關聚會以及其他假期活動的指南和安全的選擇。

本地消費：提供有關在假期購物季節支持本地餐館和小商業的資訊。我希望您能支持華埠等不同本市社區。

幫助有需要的鄰居：提供在假期及平日在舊金山內的志願和慈善活動資訊，讓公眾參與其中。

舊金山必定會在新冠疫情中復甦，但復甦的規模以及進度，取決於我們每個人。大家每個人的行動包括控制病毒傳播，支持我們的小商業並幫助有需要的鄰居，是舊金山共同擺脫疫情的關鍵。

居家避疫、保持健康、掩蓋面部、挽救生命。

並祝您感恩節快樂。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！