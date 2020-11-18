受疫衝擊 金山大麻店獲稅務優惠

金山大麻店將享受稅務減免。（本報檔案照片）

疫情改變人們的消費方式，也衝擊本地零售類小商業。11月17日，周二，舊金山 市議會通過了對於大麻商業的稅務優惠法案，為大麻店家減輕財務和經營的壓力。

法案由舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）提出，在議會中獲得全體議員的支持通過，將原定於明年1月起生效的大麻店加稅新規延後一年執行，即2022年才會正式生效。

原定的加稅新規，源自於2018年舊金山選民公投通過了大麻的加稅案。自2021年起對大麻商家的營收 收入徵稅1%至5%，營收收入越高稅率就越高，但是議會可以做出調整。同時原定在2021年之後，相關的稅率會增加。但是稅款的起征點是50萬元，即營收入額超過50萬元的部分才需要繳稅。

孟達文表示，現在的情況下不應該對小商業再加稅延後一年這個大麻加稅，可以讓這些大麻店家更加穩定經營，同時等待加州 和聯邦政府的改革。他提出的稅務優惠中不僅延後了法案，也將徵稅的營收門檻從50萬提高至了100萬。

有大麻業者舉例說，像是一間營收250萬至300萬的大麻店，如果從明年起開始要繳交新的稅務，那麼這家店就會變成虧損的狀態。除非是營業額高達700萬的大麻店，才可能能夠承受這樣一個新的加稅。

根據舊金山大麻監管辦公室的資料，目前全市範圍內有80家大麻店，其中40家是有店面的商鋪，另外40家則是只做「快遞」服務。40家大麻店店鋪幾乎都遍佈在城市的東面，西面的日落區、列治文區和南面的英格賽區只有個別一兩家。舊金山日落區目前也有多家大麻店申請正在審核當中。