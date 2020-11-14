17日起 聖他克拉拉縣關閉室內用餐

聖縣17日凌晨起，將回到較嚴重的紅色風險等級，並關閉室內用餐，有更多活動限制，圖為縣內餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

北加灣區疫情 突然快速增加、住院率大增。10月初以來，聖縣每天平均新增病例數增加了一倍以上。隨著病毒傳播與住院人數增加，灣區各縣衛生官員針對病毒容易傳播的室內活動加強了更多規範。聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）13日宣布，聖縣又回到較嚴重的紅色風險等級，並將關閉室內用餐，新的聖縣活動限制將於17日凌晨12時開始生效。

柯迪表示，聖縣病例數急遽增加，17日凌晨起聖縣將從橙色又回到紅色等級，除非疫情能夠快速控制下來，否則聖縣很有可能將在幾周內，又會從紅色升級到更嚴重的紫色等級，因此17日凌晨起將關閉室內用餐。

聖縣衛生局表示，自從10月中旬開放室內用餐後，發現病例數也跟著增加，主要原因是顧客必須摘下口罩吃飯，因此柯迪及本區其他專家得出結論，必須關閉室內用餐，來幫助遏止病毒的傳播。

柯迪表示，在沒有口罩的情況下，室內用餐是一個高風險的活動，除了關閉室內用餐外，同時也呼籲所有人不要和同住以外的人士聚會和用餐，社區必須團結起來，採取行動，讓病毒得到控制。

柯迪表示，建議民眾隨時戴著口罩，避免擁擠的環境，並且盡量將活動移到戶外，是控制病毒的主要關鍵，在室內環境下，戴著口罩只能部分減緩新冠病毒飛沫和氣熔膠傳播的風險。

尤其年底假期即將到來，加上天氣漸冷，聖縣衛生官員特別擔心人們聚集在室內導致疫情加重，若疫情沒有減緩的跡象，聖縣恐關閉更多設施與活動，來抑制疫情增加。

南灣居民邱卓劭表示，即便聖縣10月開放室內用餐，仍不敢在外用餐，擔心餐廳用餐的危險性，加上近來疫情轉差，考慮連超市和餐廳都選擇外送服務，先盡量少出門，降低風險。