我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

17日起 聖他克拉拉縣關閉室內用餐

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣17日凌晨起，將回到較嚴重的紅色風險等級，並關閉室內用餐，有更多活動限制，圖為縣內餐飲業。（記者江碩涵／攝影）
聖縣17日凌晨起，將回到較嚴重的紅色風險等級，並關閉室內用餐，有更多活動限制，圖為縣內餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

北加灣區疫情突然快速增加、住院率大增。10月初以來，聖縣每天平均新增病例數增加了一倍以上。隨著病毒傳播與住院人數增加，灣區各縣衛生官員針對病毒容易傳播的室內活動加強了更多規範。聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）13日宣布，聖縣又回到較嚴重的紅色風險等級，並將關閉室內用餐，新的聖縣活動限制將於17日凌晨12時開始生效。

柯迪表示，聖縣病例數急遽增加，17日凌晨起聖縣將從橙色又回到紅色等級，除非疫情能夠快速控制下來，否則聖縣很有可能將在幾周內，又會從紅色升級到更嚴重的紫色等級，因此17日凌晨起將關閉室內用餐。

聖縣衛生局表示，自從10月中旬開放室內用餐後，發現病例數也跟著增加，主要原因是顧客必須摘下口罩吃飯，因此柯迪及本區其他專家得出結論，必須關閉室內用餐，來幫助遏止病毒的傳播。

柯迪表示，在沒有口罩的情況下，室內用餐是一個高風險的活動，除了關閉室內用餐外，同時也呼籲所有人不要和同住以外的人士聚會和用餐，社區必須團結起來，採取行動，讓病毒得到控制。

柯迪表示，建議民眾隨時戴著口罩，避免擁擠的環境，並且盡量將活動移到戶外，是控制病毒的主要關鍵，在室內環境下，戴著口罩只能部分減緩新冠病毒飛沫和氣熔膠傳播的風險。

尤其年底假期即將到來，加上天氣漸冷，聖縣衛生官員特別擔心人們聚集在室內導致疫情加重，若疫情沒有減緩的跡象，聖縣恐關閉更多設施與活動，來抑制疫情增加。

南灣居民邱卓劭表示，即便聖縣10月開放室內用餐，仍不敢在外用餐，擔心餐廳用餐的危險性，加上近來疫情轉差，考慮連超市和餐廳都選擇外送服務，先盡量少出門，降低風險。

編輯推薦

疫情 灣區 北加

上一則

灣區、加州為何疫情飊升? 「家庭聚會」是主因

下一則

加州、俄勒岡州和華州 聯合發布「旅行警告」

延伸閱讀

國家隊又出包 私製口罩千萬片 檢方查扣381萬片

國家隊又出包 私製口罩千萬片 檢方查扣381萬片
灣區新冠疫情 新增702確診 添11死

灣區新冠疫情 新增702確診 添11死
第3波疫情來襲 灣區如臨大敵 公布節日防疫指南

第3波疫情來襲 灣區如臨大敵 公布節日防疫指南
周日一天358例！確診數突飆升 聖他克拉拉縣急示警

周日一天358例！確診數突飆升 聖他克拉拉縣急示警
聖他克拉拉縣新冠檢測突破百萬 檢測量1天再增1000人次

聖他克拉拉縣新冠檢測突破百萬 檢測量1天再增1000人次

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

熱門新聞

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！