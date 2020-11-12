我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

東灣2加稅案 阿縣懸而未決、康縣無望通過

記者劉先進／屋崙報導
11月大選，東灣阿拉米達縣和康曲柯士達縣，都試圖增加0.5%的銷售稅，但選民公投的結果不盡相同，前者懸而未決，後者無望通過。圖為在阿縣利佛摩暢貨商場購物的人流。（記者劉先進 ／攝影）
11月大選，東灣阿拉米達縣和康曲柯士達縣，都試圖增加0.5%的銷售稅，但選民公投的結果不盡相同，前者懸而未決，後者無望通過。圖為在阿縣利佛摩暢貨商場購物的人流。（記者劉先進 ／攝影）

今年11月大選，東灣阿拉米達縣和康曲柯士達縣都試圖增加0.5%的銷售稅，但選民公投的結果不盡相同。阿縣的Measure W提案，支持方和反對方的投票非常接近，支持方得票率距離過半數只差0.07%，目前懸而未決。而康縣的Measure X提案遠未達到三分之二的法定要求，不可能通過。

阿縣的Measure W希望將全縣的銷售稅提高0.5%，期限為10年，阿縣大部分地區（包括屋崙）銷售稅將從9.25%增加到9.75%（各市徵收點數不同，比如Albany的銷售稅目前為9.75%，如果增加，將變為10.25%）。

預計籌集1.5億，提供各種基本服務，包括遊民住房和服務、精神健康服務、工作培訓、社會安全網，以及其他普通基金服務，這筆款項每年進行審計和公民監督。

提案需要簡單多數票通過，截至發稿前，支持提案一方獲得34萬8653票，得票率為49.93%，反對票為34萬9649票，比讚成票多996票。而10日顯示的數據顯示，阿縣還有9453張票沒統計，所以是否通過，還有幾大變數。

康曲柯士達縣的Measure X提案，希望將全縣的銷售稅從目前的8.25%提高到8.75%（不包含各市的徵收），為期20年，估計每年可產生8100萬稅收，用於基本服務，包括地區醫院、社區健康中心、應急回應、安全網服務、幼兒服務和保護弱勢群體。

東灣時報此前反對增加銷售稅，因為疫情中，不少人為支付電費、生活費帳單苦苦掙扎。銷售稅是累退稅（tax regressive），不成比例地加重了窮人的負擔。此外，由於提案是一種普通稅，媒體警告說，其為吸引選民而指定的宣傳目的不具有法律約束力，收益實際上可以資助任何合法的政府目的。

這意味著，銷售稅的收入會挪用增加工資和福利，而不是擴大政府服務。與支持者的主張相反，提案沒有規定設立監督委員會。此外，在經濟急劇下滑時增稅應該是暫時性的，而銷售稅20年的期限，本身就是選民拒絕它的合法理由。

截至11日，Measure X提案拿到31萬4544票，得票率58.21%。目前康縣還有1萬選票未統計，即使剩餘選票全部支持，也不可能超過三分之二的法定要求，鐵定無望通過。

編輯推薦

帳單 退稅 疫情

上一則

你是否知道這條新的加州法律對你的孩子有何意義？

下一則

金山人語／雖有贏家 老百姓挫敗感仍在

延伸閱讀

選舉過後 地產界可望成為最大贏家

選舉過後 地產界可望成為最大贏家
19號提案贏面大 造福弱勢者換房

19號提案贏面大 造福弱勢者換房
15號提案難通過 反對方指時機荒謬

15號提案難通過 反對方指時機荒謬

21號提案未過關 反映選民想購房

21號提案未過關 反映選民想購房
加州康曲柯士達縣疫情惡化 倒退至紅色層級

加州康曲柯士達縣疫情惡化 倒退至紅色層級
重建圓明園提案 文物局否決：遺址告誡後人勿忘國恥

重建圓明園提案 文物局否決：遺址告誡後人勿忘國恥

熱門新聞

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席