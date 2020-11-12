東灣2加稅案 阿縣懸而未決、康縣無望通過

11月大選，東灣阿拉米達縣和康曲柯士達縣，都試圖增加0.5%的銷售稅，但選民公投的結果不盡相同，前者懸而未決，後者無望通過。圖為在阿縣利佛摩暢貨商場購物的人流。（記者劉先進 ／攝影）

今年11月大選，東灣阿拉米達縣和康曲柯士達縣都試圖增加0.5%的銷售稅，但選民公投的結果不盡相同。阿縣的Measure W提案，支持方和反對方的投票非常接近，支持方得票率距離過半數只差0.07%，目前懸而未決。而康縣的Measure X提案遠未達到三分之二的法定要求，不可能通過。

阿縣的Measure W希望將全縣的銷售稅提高0.5%，期限為10年，阿縣大部分地區（包括屋崙）銷售稅將從9.25%增加到9.75%（各市徵收點數不同，比如Albany的銷售稅目前為9.75%，如果增加，將變為10.25%）。

預計籌集1.5億，提供各種基本服務，包括遊民住房和服務、精神健康服務、工作培訓、社會安全網，以及其他普通基金服務，這筆款項每年進行審計和公民監督。

提案需要簡單多數票通過，截至發稿前，支持提案一方獲得34萬8653票，得票率為49.93%，反對票為34萬9649票，比讚成票多996票。而10日顯示的數據顯示，阿縣還有9453張票沒統計，所以是否通過，還有幾大變數。

康曲柯士達縣的Measure X提案，希望將全縣的銷售稅從目前的8.25%提高到8.75%（不包含各市的徵收），為期20年，估計每年可產生8100萬稅收，用於基本服務，包括地區醫院、社區健康中心、應急回應、安全網服務、幼兒服務和保護弱勢群體。

東灣時報此前反對增加銷售稅，因為疫情 中，不少人為支付電費、生活費帳單 苦苦掙扎。銷售稅是累退稅 （tax regressive），不成比例地加重了窮人的負擔。此外，由於提案是一種普通稅，媒體警告說，其為吸引選民而指定的宣傳目的不具有法律約束力，收益實際上可以資助任何合法的政府目的。

這意味著，銷售稅的收入會挪用增加工資和福利，而不是擴大政府服務。與支持者的主張相反，提案沒有規定設立監督委員會。此外，在經濟急劇下滑時增稅應該是暫時性的，而銷售稅20年的期限，本身就是選民拒絕它的合法理由。

截至11日，Measure X提案拿到31萬4544票，得票率58.21%。目前康縣還有1萬選票未統計，即使剩餘選票全部支持，也不可能超過三分之二的法定要求，鐵定無望通過。