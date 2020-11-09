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灣區9縣新冠疫情 2天增1410例、16死

編譯組／灣區8日電

根據灣區舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區7日與8日兩日新冠肺炎新增確診病例共1410例，包括聖他克拉拉縣254例，阿拉米達縣294例，康曲柯士達縣231例，舊金山214例，聖馬刁縣100例，蘇諾瑪縣132例，蘇拉諾縣136例，馬連縣49例。納巴縣7日與8日未通報病例。

灣區7日與8日新冠肺炎新增死亡人數為16人，包括阿拉米達縣10人，康曲柯士達縣3人，蘇拉諾縣3人。

截至8日下午5時，灣區累計確診數為12萬1169例，死亡1811例，加州累計確診數為97萬3210例，死亡1萬7977例，全美累計確診數為996萬零918例，死亡23萬7564例。

以下是灣區各縣8日的病例統計：

聖他克拉拉縣，26137（430死）

阿拉米達縣，24664（475死）

康曲柯士達縣，20016（253死）

舊金山，12967（151死）

聖馬刁縣，11810（162死）

蘇諾瑪縣，10248（146死）

蘇拉諾縣，8132（79死）

馬連縣，5014（99死）

納巴縣，2181（16死）

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