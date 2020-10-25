聖縣檢測率遠高於加州平均 30日露天檢測站同時打流感疫苗

聖縣30日將在吉爾洛San Ysidro公園推出特別活動「hALLoWELLness」，除檢測新冠病毒，還可施打流感疫苗。（聖縣衛生局提供）

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，縣內做過新冠病毒檢測 的人數穩定增加，每天都有近8000人次接受檢測。經統計，縣內每十萬人中有400人作過檢測，比起全加州 每十萬人有239人作過檢測，高出許多。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，聖縣檢測過的人數遠遠超出了州府和縣府的目標，尤其是聖縣露天市集推出固定檢測站後，許多縣民都會善加使用檢測，並將檢測列為優先事項，是相當棒的事情，縣民固定做新冠病毒檢測，不僅對大家的健康安全有幫助，同時也能幫助全縣提早進入限制更少的重啟框架。

聖縣衛生局表示，露天市集新冠病毒檢測站相當受到縣民的歡迎，也因此特地增加露天市集的檢測數量，從每日1800人次，提高到每日2500人次，能讓更多縣民可以參加檢測服務。

聖縣除了在各大城市持續推出單日快閃檢測站外，本月30日也將在吉爾洛的San Ysidro公園，與性向多元（LGBTQ）機構和當地醫療中心合作，推出特別活動「hALLoWELLness」，除了新冠病毒檢測外，還可提供施打流感疫苗 ，參與民眾可獲得免費的健康防疫資訊與服務。

聖縣露天市集（地址：344 Tully Road, San Jose, CA 95111）將持續提供固定免費的新冠病毒檢測，時間是27至30日中午12時至下午6時30分、31日上午9時至下午3時，每周六同時也提供施打免費流感疫苗，縣府鼓勵全民都做檢測以及施打疫苗。

聖縣衛生局27日起也將在聖荷西、桑尼維爾、莫甘山、洛斯蓋圖、薩拉度加、密爾比達等地推出快閃檢測站，可以在檢測前七日先上網預約，隨到隨測，詳細時間、地點與預約資訊可直接至網頁www.sccfreetest.org查詢。