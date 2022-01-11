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醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

每5人就1人染疫 洛杉磯縣病例破201萬

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣確診破201萬人，相當於每五人之中就有一人曾經確診。（洛縣政府推特）
洛縣確診破201萬人，相當於每五人之中就有一人曾經確診。（洛縣政府推特）

洛杉磯縣10日新增4萬3582新冠確診病例，新增死亡病例13例。截至當天，洛杉磯縣確診人數突破201萬人，這意味著洛杉磯縣1000萬人口中，每五個人就有一個人曾確診過。洛縣公共衛生局呼籲民眾使用防護級別更高的醫療口罩或N95、KN95口罩。 

洛杉磯縣新冠住院病人持續增多，10日共有3472人，是2021年2月11日以來的最高峰。不過根據洛縣衛生局發布的通告，這些住院病人有很多是因為其他原來來醫院看診，在篩檢過程中發現自己感染新冠，這類住院病人為「附帶住院新冠病人」。截至12月26日，統計的新冠住院病人中，有約55%是「附帶住院新冠病人」。

目前住院新冠病人中，有14%為加護病房（ICU）病人，7%使用呼吸機。目前洛縣醫院的23%加護病房床位為新冠病人，上一周該數字為9%。在12月15日至28日間，未接種疫苗的住院新冠病患人數，是接種疫苗的21倍。

雖然目前洛縣新冠住院病人，遠未及去年冬季疫情高峰時期，當時每日有超過8000人住院，但確診急劇增多以及眾多醫護人員感染新冠帶來的人手短缺，依然給醫療系統帶了巨大壓力。

洛縣截至10日，共有新冠確診病例201萬964例，累積死亡病例2萬7798人。洛縣檢測陽性率為21.4%，該數字在9日和8日分別是20.6%和20.9%。然而在11月時，該數字才不到1%。

洛縣公共衛生局長費若呼籲民眾，積極採取防疫措施，包括遠離未戴口罩者，延期舉行大型聚會活動，尤其當參與者有未打疫苗者。

洛縣在過去八天有近25萬例確診病例，單日新增確診也破了疫情以來的紀錄。這顯示了Omicron的傳播威力。在過去七天，平均每天有11萬5000人接受新冠檢測。目前加州的確診病例中，有超過80%為Omicron變種病毒所致。

隨著檢測人數短時間內大增，不少檢測站大排長龍，而自我檢測盒也出現售罄情況。為了解決這種狀況，洛縣政府10日推出自取測試包（Pick-Up Testing Kit），民眾自己回家取樣檢測，將完成的試劑盒返回指定地點處理，24至48小時將會收到檢測結果通知。這項計畫10日開始在13個測試站點啟動，民眾無需預約，每天供應，先到先得，拿完為止。 洛縣居民可以在covid19.lacounty.gov/testing/ 找到COVID-19檢測站點。

此外，10日工業市新增一「得來速」檢測站，地點位於工業市Hills Expo Center。可容納最多1000輛車。運行時間為31日前的周一至五，上午8時30分至下午4時。聖塔莫尼卡（Santa Monica）也新開一檢測站，地址為302 Colorado Ave，每日最多可檢測1920人。

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