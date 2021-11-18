洛杉磯縣專業護理療養院 將在本週完成加強針

洛杉磯縣公共衛生局繼續與專業護理療養院 （Skilled nursing facility）合作，以確保符合條件的居民和工作人員接種疫苗 加強針。截至11月12日，洛縣97% 的專業護理療養院表示，他們將在11月19日前完成對療養院居民的加強針注射。大多數療養院與長期護理藥房建立關係，後者為符合條件的居民提供加強針接種。

專業護理療養院報告稱，96% 的員工和 89% 的居民都已接種新冠疫苗。根據要求，療養院的所有員工都必須完全接種疫苗，獲得醫療或宗教豁免批准的人，需要每週接受病毒檢測 。

在截至11月7日的一周內，專業護理療養院中有39人病毒檢測呈陽性，其中20例新病例來自療養院居民，19例新病例來自員工，四名居民不幸死於新冠病毒感染。在截至11月7日的一周內，療養院的新病例65% 是完全接種疫苗的工作人員和居民。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，「對於所有失去家人或朋友的人，我們的心與你們同在，希望你們平安。」費若還說，「很高興幾乎所有專業護理療養院本週都將完成符合條件居民的加強針接種，從經驗中得知，療養院居民是受新冠疫情影響最嚴重的人群之一，通過使用疫苗以及加強針，可以保護高危人群、挽救生命。」