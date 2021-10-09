加州製居家快篩組 可望低於10元

ACON的Flowflex新冠居家快篩試劑。（ABC）

對於不方便出門做新冠篩檢 的人，居家快篩套件是最佳選擇。雖然準確度低於PCR，但是隨時想到就可測試，仍是一大優點。但是現有的兩種居家快篩組亞培藥廠（Abbott）的Binax與Quidel的QuickVue都還要12元一組，對於人數較多的家庭來說，做一次快篩就等於一頓飯錢。

因此當南加藥廠ACON推出Flowflex試劑，且售價可能低於10元後，聯邦隨即宣布至少撥款10億元採購。白宮 防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，聯邦食藥局（FDA）已經核准，聯邦政府採購的試劑最快在12月前就能達到每月2000萬組的供應量。8月上市的Binax與QuickVue價格仍高，而且供應不均，有些店一堆囤貨，有些店卻一劑難求，聯邦提供的低價試劑無疑是民眾的一大福音。

ABC電視台訪問部分民眾對新快篩組的反應。Rose Mueller說，她的孫子正在念幼兒園，本學年已經做過兩次快篩了，因為家人都不喜歡PCR篩檢，畢竟在家裡做比較自在。Sammy Haney則說，他需要居家快篩，因為他還得照顧年邁父親，但是現有的試劑還是太貴，能有更平價的試劑當然好。

隨著加州 學校恢復返校，年底長假又將來臨，居家快篩套件的需求料將大增。舊金山加大的傳染病專家陳子平(Peter Chin-Hong)就說，他有位同事每當家人進門前都要拿棉片這擦哪擦，就算大家都完全接種了也一樣，因此廉價快篩套件應該會很搶手。