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羅省中華會館 送餐國泰老人公寓

【洛杉磯訊】
中華會館將午餐飯盒送到華埠國泰老人大廈。（主辦單位提供）
中華會館將午餐飯盒送到華埠國泰老人大廈。（主辦單位提供）

羅省中華會館主席廖美華及多位理監事，日前得到華埠一家餐館免費贊助300多份午餐飯盒，送給國泰老人大廈各住戶。

廖美華主席表示，近月Delta變種病毒讓疫情再起，華埠大部份老人除了購買日常食物及生活必需品外，起居飲食都在家中進行，減少出門次數，更不會上餐館用餐。她表示，去年以來，中華會館得到市議員、駐洛台北經文處、各僑團首長、非營利團體等贊助支持，先後向華埠老人公寓及長者贈送防疫物資、食材、午餐飯盒等，效果良好。

近日中華會館旁的百老匯美食開業，廖美華與餐館發言人黃美霞（羅省合勝堂主席）聯繫，獲餐館答應免費送出300多份午餐飯盒給國泰老人大廈住戶，表達對社區的關懷與愛心。

黃美霞表示，近年華埠經濟低迷，加上新冠疫情影響，華埠各行各業經營困難；今年6月中旬加州重啟經濟活動，出門用餐的消費者逐漸增加，但她瞭解到華埠長者仍然小心翼翼，減少戶外活動及上餐館，所以得到百老匯美食股東同意，免費贊助午餐飯盒給社區表達一點心意。

廖美華表示，中華會館繼續歡迎各僑團首長或商家免費贊助各種物資給華埠社區，幫助有需要者平安度過嚴峻的疫情，及即將來臨的中秋佳節。

華埠 疫情 百老匯

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