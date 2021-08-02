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放鬆職場管理 加州各地染疫劇增

編譯組╱綜合報導
當局擔心重啟後放鬆職場管理可能與感染病例上增有關。(美聯社)
當局擔心重啟後放鬆職場管理可能與感染病例上增有關。(美聯社)

根據加州公共衛生局，加州自6月15日重啟後，加州各地職場新冠感染病例同時劇增。

加州公共衛生局定義疫情爆發，為每一個職場單位，兩周內發生三起新冠病例。根據加州職業安全與衛生局 (Cal/OSHA) ，今年初加州各地職場傳出2400宗新冠感染病例，到5月間已跌落到只有200宗左右。可是過去一個月間，又回升到331病例以上。當局認為，重啟後放鬆職場管理，可能與感染病例上升有關。

根據州眾議會685號法案 (AB 685)，加州各縣衛生局必須將疫情發展情況通報加州公共衛生局，可是整個呈報過程並沒有標準化。

根據目前取得資料，今年初，新冠病例發生最多的職場為療養院。隨後療養院病例數逐漸下降，與其他職場類似，這些職場包括中小學校等，疫情更輕微的職場為餐廳與醫院。公共安全機構如警局、消防站、監獄仍繼續傳出感染爆發問題。

資深安全工程師內哈德 (Amalia Neihardt) 向加州職業安全與衛生廳呈報稱，許多縣府衛生局網站沒有新冠爆發資訊，一些地方政府只在州府進行調查時，才會公布相關資訊，有些則理也不理。

加州職業安全與衛生廳去年疫情嚴峻時，通過嚴格的戴口罩與安全距離規定。這些規定於今年重啟時開始慢慢放鬆，只有尚未接種疫苗民眾上班工作時才需要戴上口罩，安全距離已不再強致執行。

加州鄉間法律協助基金會 (the California Rural Legal Assistance Foundation) 代表卡登 (Anne Katten) 表示，2500萬名以上加州人至少已接種一次疫苗，可是有些鄉下地區農莊工作人員，住處附近缺少疫苗接種站。卡登表示，由於疫情管理開始鬆懈下來，他們對職場新冠感染暴增感到關切。管理標準鬆懈同時，沒有提供尚未接種疫苗職場員工保護裝備。

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