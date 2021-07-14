白領細數居家工作好處：通勤省時 少應酬減開銷

居家避疫一年多，白領陸續返工，細數居家工作各種好。（unsplash.com）

加州 6月15日全面重新開放，疫後新時代正逐漸拉開帷幕，各行各業都開始面臨新挑戰。科技公司員工一年多來以居家辦公為主，如今也陸續返工，回憶這一年，他們細數居家工作的各種好處。

家住阿蘇薩（Azusa）的沈先生，是庫爾富市（Culver City）一家財富500強之一高科技公司的工程師，專門研發各種企業殺毒軟件。自去年3月起，沈先生就開始居家工作，最近公司才要求員工陸續返工。 「剛返工的這兩個月大家還是輪流錯開上班，一半員工去公司，一半居家工作，這樣就能保持一定的社交距離 。」

沈先生說，從7月1日開始，公司要求所有員工都回辦公室上班，「對我個人來講，這一年多的體驗，感覺居家上班的好處遠遠大於回公司上班。」沈先生家離公司比較遠，因此他覺得，最大的好處就是每天可節約兩個半小時的通勤時間，「省下來的這兩個半小時，我可以做很多事情，比如多花時間在工作上，也可以多陪家人與孩子，同時幫助做家務。」

能自由安排工作時間，也是沈先生認為居家工作帶來的好處，「我可以選擇晚上或者任何時間工作，因為我們不需要每天定時交工作量，只要隔兩週展示項目進程就可以，我完全可以保證自己的工作產量。」

此外，沈先生覺得居家工作對家庭帶來的好處甚多，以前只有下班回家或週末才能陪孩子，現在每天都可以有時間跟孩子在一起，還可以不時向孩子展示自己的工作內容，親子交流比以往任何時候都要多。

與沈先生一樣，家住巴沙迪那的趙先生也在科技公司工作，他是洛杉磯市中心一家公司的中層管理人員。

對於趙先生來說，居家上班最大的好處，就是大量減少了與客戶的應酬時間。因工作需要，疫情前趙先生經常要帶著團隊到客戶那裡開會，「一小時的會議往往需要三、四個小時完成，包括往返客戶公司的時間，以及與客戶應酬交際的時間。」趙先生稱居家上班的網上會議就可以直接切入主題，不用客套，也省去交通時間，非常方便，效率也高。同時，居家上班可以節約很多開銷，比如交通費，以及與同事之間的應酬費用。

趙先生所在的公司計劃9月底10月初，員工開始返回辦公室上班，「公司選擇這個時間點，考慮大部分人應該都打好疫苗 ，這樣對員工比較安全，我們公司雖沒有強制每個員工打疫苗，但建議打完疫苗後回去上班。」