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解封要不要出門好焦慮？先設定自己的社交界限

記者邵敏／洛杉磯報導
面對疫情開放後的生活，提前設定自己的社交限制。（unsplash.com）
面對疫情開放後的生活，提前設定自己的社交限制。（unsplash.com）

疫情過後，很多人終於可以走出家門，同時也被緊張、焦慮、恐慌等各種情緒困擾。心理學專家建議，出門之前，先設定好自己的社交限制在哪裡，有助於消除心理障礙。

「大家出門前做好計畫，想清楚可能發生的狀況，想好自己面對不同狀況會如何應對。」洛縣心理健康診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）說，比如和朋友約好聚會，見面前就先想清楚願意多少人參與，會不會希望大家全程戴口罩，吃飯是不是只能在戶外用餐，如果沒有戶外位置，是否願意換一家餐廳？

「這些細節都要提前考慮，做好心理準備，知道自己的底線在哪裡。如果沒有想清楚，那麼已經站在餐廳外，到時候就更難做決定，就會恐慌。」

洛杉磯華人留學生James Huang，最近高中畢業，同學們都要分道揚鑣，奔赴各自的大學校園。幾個好朋友一再邀請James聚餐或一同出門旅行，但出於對疫情的擔憂，James並沒有做好與朋友狂歡的準備。「我不想出去，但又不好意思拒絕，但另一方面，我也很擔心失去友誼。」

類似James這樣的案例，鄭佳琪認為並不少見，這些人社交上的焦慮比出門的焦慮更大，因為怕得罪人，糾結在不敢拒絕朋友和不想出門之間，這樣會帶來更大的焦慮感。

遇到這樣的情況，鄭佳琪建議，「保持自己舒服的界限，不要怕別人評判你的決定，也不要去評判別人的決定，每個人情況和考慮的事情都不一樣，要尊重自己的想法，還沒做好準備出門，或者是已決定出門。」還要明白這些焦慮情緒都是自然的，「大部分人面對改變時都有抗拒，很多時候，焦慮更大的來源是責怪自己，一定要給自己空間和時間適應變化，不要把自己逼得太緊。」

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