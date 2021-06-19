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安全、有效 專家破解新冠疫苗迷思

記者張宏／綜合報導
CORE（Community Organized Relief Effort， 社區組織的救援工作）敦促民衆在美國國慶和夏季度假旺季即將到來時，接種疫苗以保護自己和他人安全。（CORE提供）
CORE（Community Organized Relief Effort， 社區組織的救援工作）敦促民衆在美國國慶和夏季度假旺季即將到來時，接種疫苗以保護自己和他人安全。（CORE提供）

社區組織的救援工作（Community Organized Relief Effort，簡稱CORE）敦促民衆在美國國慶和夏季旺季將到來時，接種疫苗以保護自己和他人安全， 目前洛杉磯47%成年人完成接種疫苗，但有色人種社區接種疫苗的比率持續落後。

洛縣只有42.8%的非裔和51.2%的西裔居民接種至少一劑疫苗，非裔居民因此染疫住院可能性加倍，西裔居民因此染疫住院可能性高出60%。而儘管年滿16歲的亞裔居民中，73.5%已接種至少一劑疫苗，比其他族裔平均值都高，但仍有25%左右尚未接種。

許多民衆因受到關於疫苗常見迷思誤導而裹足不前，要分清楚什麽是迷思，什麽是事實，瞭解疫苗既安全又有效是重要關鍵。

迷思：新冠疫苗會影響生育能力。

事實：就和所有目前使用中的疫苗一樣，新冠疫苗不會讓你無法生育或是影響到生殖系統健康。根據聯邦疾病防治中心（CDC）説明，懷孕婦女在接種新冠疫苗後不需要避孕。事實上，如果不接種疫苗而染患新冠，反而可能對懷孕和母親的健康有潛在嚴重影響。

迷思：如曾染疫，就不需要接種疫苗。

事實：無論是否曾經染患新冠，民衆都應該接種疫苗。因爲得過新冠的人有可能再次染患，有鑑於新冠對健康的嚴重危害，CDC建議所有符合條件的民衆都應該接種疫苗。曾得過新冠的民衆如果對接種疫苗有疑問，請和醫生聯絡。

迷思：疫苗會令我染患新冠或導致長期的副作用。

事實：疫苗不會讓你得到新冠，沒有任何一種疫苗含有導致新冠的SARS-CoV-2病毒的任何一部分。接種疫苗後可能發生短期副作用，但這是完全正常。事實上，這些副作用表示你的身體正在建立防禦功能，所以如果有些例如發燒、頭疼、關節或肌肉痠痛、疲倦或發冷等常見副作用，不需驚慌。

疫苗在觸發免疫反應後很快就分解並排出體外，因此導致長期副作用的可能性微乎其微。臨床試驗中也對副作用進行一年以上嚴格監控，以確保疫苗的安全和有效性。疫苗不會與你的DNA（脫氧核糖核酸）互動，也不會影響你的生殖系統的健康。對弱勢族群而言，更大的風險是如果不接種疫苗而染患新冠，即使痊愈也可能留下長期的副作用。

疫苗迷思通常因害怕而傳播，所以從例如CDC，或https://www.itstimelosangeles.org/chinese可信賴的資源獲取信息是重要關鍵。此外，民眾也可聯絡私人醫生或公共衛生官員。我們很快就可實現群體免疫，但是想要達成群體免疫，民衆必須致力保護自己和他人。

疫苗 CDC 非裔

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