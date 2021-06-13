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1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

CDC：全美64%成人 至少接種第1劑

記者謝雨珊／綜合報導
根據CDC數據顯示，全美有近64%成人已至少接種了第一劑疫苗，54%已完成疫苗完全接種。全美各州已準備好在今夏恢復過往生活。（截圖CNN)
根據CDC數據顯示，全美有近64%成人已至少接種了第一劑疫苗，54%已完成疫苗完全接種。全美各州已準備好在今夏恢復過往生活。（截圖CNN)

根據CDC數據顯示，全美有近64%成人已至少接種了第一劑疫苗，54%已完成疫苗完全接種，但似乎無法在7月4日前達到拜登政府的目標：70%成人接種第一劑疫苗。

因為有五個州的第一劑疫苗接種率仍未過半，少於一半成人都尚未打第一劑疫苗。這五州分別為：阿拉巴馬州（Alabama)、路易斯安那州（Louisiana）、密西西比州（Mississippi）、田納西州（Tennessee）、懷俄明州（Wyoming）。

根據CDC數據，截至6月11日，全美過去幾周，平均每日接種超過100萬劑疫苗，接種率比低潮期增加了14%。不過仍比不上接種高峰期的4月初，當時全美平均每日可接種330萬劑疫苗。美國在今夏已準備好重啟，回歸到以往生活。

衛生局官員指出，貧窮弱勢族群取得疫苗的能力仍有限，目前政府官員正在試圖設法解決阻礙人民打疫苗的問題。另方面，Kaiser Family Foundation近日釋出的最新分析報告顯示，非裔及西裔仍是全美各地接種率較少的族裔。根據41州提供的報告統計，接種至少一劑的白人比非裔完全接種者多1.4倍，也比西裔多1.3倍。不過好消息是，這兩個族裔的接種率都有在上升。

疫苗 非裔 阿拉巴馬州

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