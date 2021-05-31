洛縣新增175例染疫 死亡4例 總計感染者超過124萬

洛杉磯縣30日新增175例新冠肺炎感染者，新增死亡四例。（洛杉磯官網下載）

據洛杉磯縣公共衛生局，洛縣 30日新增175例新冠肺炎感染者，新增死亡四例。自新冠肺炎疫情發生以來，洛縣總計感染者超過124萬3700例，死亡逾2萬4300例。

截至30日，感染入院病患258例，其中ICU重症患者占約18%。據悉29日的統計，有新增七名感染死者，三人年齡在80歲以上，二人年齡在65歲至79歲，一人年齡在50歲至64歲間，還有一人年齡在30歲至49歲。

至今有超過675萬人經過檢測 ，目前每天檢測陽性比率是0.3%。公衛局表示，周末數據發布或因統計報告遲滯有誤差。

從目前洛縣各華人居民較多地區感染者數量分布看，西科汶那、鮑爾溫公園、羅蘭岡、阿罕布拉等地感染者較多。年齡層以30歲至49歲居民感染者最多，有超過39萬人感染。其次是18歲至29歲，以及50歲至64歲。女性感染者多於男性。從族裔群體統計，西裔最多，逾63萬人感染，其次是白人、亞裔、非裔。

長堤 市、巴沙迪那市擁有自己城市的公衛局。長堤市感染者總計5萬3378例，死亡939例；巴沙迪那市感染者總計1萬1290例，死亡347例。