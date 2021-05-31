我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

洛縣新增175例染疫 死亡4例 總計感染者超過124萬

【洛杉磯訊】
洛杉磯縣30日新增175例新冠肺炎感染者，新增死亡四例。（洛杉磯官網下載）
洛杉磯縣30日新增175例新冠肺炎感染者，新增死亡四例。（洛杉磯官網下載）

據洛杉磯縣公共衛生局，洛縣30日新增175例新冠肺炎感染者，新增死亡四例。自新冠肺炎疫情發生以來，洛縣總計感染者超過124萬3700例，死亡逾2萬4300例。

截至30日，感染入院病患258例，其中ICU重症患者占約18%。據悉29日的統計，有新增七名感染死者，三人年齡在80歲以上，二人年齡在65歲至79歲，一人年齡在50歲至64歲間，還有一人年齡在30歲至49歲。

至今有超過675萬人經過檢測，目前每天檢測陽性比率是0.3%。公衛局表示，周末數據發布或因統計報告遲滯有誤差。

從目前洛縣各華人居民較多地區感染者數量分布看，西科汶那、鮑爾溫公園、羅蘭岡、阿罕布拉等地感染者較多。年齡層以30歲至49歲居民感染者最多，有超過39萬人感染。其次是18歲至29歲，以及50歲至64歲。女性感染者多於男性。從族裔群體統計，西裔最多，逾63萬人感染，其次是白人、亞裔、非裔。

長堤市、巴沙迪那市擁有自己城市的公衛局。長堤市感染者總計5萬3378例，死亡939例；巴沙迪那市感染者總計1萬1290例，死亡347例。

洛縣 檢測 長堤

上一則

洛杉磯華埠一棟商業建築午夜焚毀

下一則

視覺藝術家協會 線上辦六四紀念頒獎活動

延伸閱讀

南加聖塔芭芭拉縣30至49歲居民疫苗接種比例最高

南加聖塔芭芭拉縣30至49歲居民疫苗接種比例最高
半年內車子被盜砸兩次 羅蘭岡華女恐懼

半年內車子被盜砸兩次 羅蘭岡華女恐懼
羅蘭岡「達利」寵物公園動工

羅蘭岡「達利」寵物公園動工
毛寵有福氣 「達利」寵物公園南加羅蘭岡動工

毛寵有福氣 「達利」寵物公園南加羅蘭岡動工
羅蘭岡 爆轎車槍擊案

羅蘭岡 爆轎車槍擊案
南加羅蘭岡華協幫助行動不便居民在家接種疫苗

南加羅蘭岡華協幫助行動不便居民在家接種疫苗

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險