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打疫苗好康 洛縣居民可抽國王隊和銀河隊球票

記者楊青／綜合報導
洛縣公衛局與國王隊和銀河隊開展疫苗接種抽獎活動。（本報資料圖）
洛縣公衛局與國王隊和銀河隊開展疫苗接種抽獎活動。（本報資料圖）

洛杉磯縣公共衛生局與洛杉磯國王隊和洛杉磯銀河隊聯合開展疫苗接種抽獎活動，從28 日（星期五）開始，兩名18歲及以上的洛杉磯縣居民接種第一劑疫苗，或在打第二針疫苗時帶上一名新的接種人員，即可獲得抽獎資格，並可能贏得兩張2021／22年度洛杉磯國王隊的季票或 2022年洛杉磯銀河隊的季票。但此次活動只限於18歲或以上的洛杉磯縣居民。

此次有獎疫苗接種活動，從5月28日開始至6月3日截止。提供抽獎資格疫苗施打的地點，包括洛杉磯縣、洛杉磯市和聖約翰威爾兒童和家庭診所（St. John's Well Child and Family clinic）的疫苗接種站。有關更多信息，包括官方規則和參與地點，居民可以訪問洛杉磯縣疫苗抽獎頁面：www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sweepstakes.htm

洛杉磯縣公共衛生局表示，由於仍有數百萬居民需要接種疫苗，洛杉磯國王隊和洛杉磯銀河隊季票疫苗接種抽獎活動提供了一個激動人心的機會，讓那些仍未受到保護的人能夠接種疫苗並觀看國王隊或銀河隊的比賽。

洛杉磯國王隊 疫苗

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