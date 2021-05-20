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加州成年人 三分之二打過一劑疫苗

【洛杉磯訊】
加州接種疫苗最終達到群體免疫，徹底結束疫情。（洛縣南加大醫院）
加州接種疫苗最終達到群體免疫，徹底結束疫情。（洛縣南加大醫院）

據洛杉磯時報，至目前為止，加州有三分之二的成年居民接種了至少一劑疫苗，這是一個充滿希望的里程碑，意味著加州正向社區群體免疫方向前進。專家相信有必要通過群體免疫，徹底結束新冠肺炎疫情

19日聯邦疾病防治中心（CDC）數據顯示，雖然在接種疫苗方面加州起步要慢些，加州居民接種一劑疫苗比例在全美各州位居第11位，高於全美的60.2%。而接種比例最高的幾個州包括：佛蒙特州（Vermont）78.6%；夏威夷州（Hawaii）77.1%；麻薩諸塞州（Massachusetts）75.9%。其它接種至少一劑疫苗比例較高的州還有：賓州（Pennsylvania）68.2%；紐約州（New York）64.7%；佛羅里達州（Florida）56.8%；德州（Texas）54.7%。

加州衛生廳廳長加利（Dr. Mark Ghaly）表示，雖然現在加州居民接種疫苗比例較高，但還是敦促所有居民完全接種疫苗，確保加州新冠肺炎病毒感染率和住院率保持較低，讓我們重返久違的正常快樂生活。

全美目前接種疫苗中，只接種一劑的是嬌生疫苗，而需要完成兩劑施打的莫德納疫苗也只用於成年人群。輝瑞疫苗最初提供16歲及以上人群施打，上周已經擴大到12歲孩童接種。

CDC資料顯示，目前加州12歲及以上符合資格居民中，63.2%的人接種了至少一劑疫苗，46.2%的人完全接種。全美範圍內，以上比例分別為56.8% 和44.8% 。

官員及專家表示，進一步擴大接種範圍，是最終達到社區群體免疫的關鍵，而群體免疫可以徹底結束疫情。而要達群體免疫目標，需要將居民接種疫苗比例達到或超過80%。上周有官員說，這個門檻雖然高些，但並非達不到。據稱洛杉磯縣在7月中下旬，就可能達到在成年人及青少年中群體免疫效果。

疫苗 加州 疫情

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