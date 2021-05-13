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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

疫苗好處大於壞處 專家建議儘早接種

記者邵敏╱洛杉磯報導
12歲至15歲少年可用新冠疫苗，專家建議儘早接種。（unsplash.com）
12歲至15歲少年可用新冠疫苗，專家建議儘早接種。（unsplash.com）

輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗已被批准適用於十二歲至十五歲的少年，這是疫苗戰勝疫情之路的又一個新里程碑。但一些華人家長仍心存疑慮，不敢讓孩子接種疫苗，一起來聽聽醫學專家的建議。

「輝瑞疫苗在這個年齡段的臨床試驗，表明了疫苗的高度有效性和安全性。」洛杉磯美以美醫院傳染病學專家江華認為，「疫苗對這個年齡段的推出，將對疫情進一步控制作出很大貢獻。」

江華說，青少年雖然很少因感染新冠造成嚴重疾病，但他們是不可忽視的帶毒人群，對青少年疫苗的接種將大幅度降低帶毒人群數。

華裔傳染科醫師黃重德也建議青少年應儘早接種疫苗，「家中若有老人，或者免疫力弱的人，更應讓孩子早點接種疫苗，這是對於家人最好的保護。」黃重德說，疫苗的好處肯定大於壞處，副作用小，但保護效果明顯，「這個年齡階段的人如果能及時接種疫苗，對於群體免疫是非常關鍵的。」

此外，黃重德還指出，如果這個年齡階段的孩子能盡快接種疫苗，變種病毒產生的機會也會越少。從目前報告結果來看，孩子不易感染新冠病毒，即便感染，症狀相對也不明顯。黃重德認為，孩子注射疫苗後產生的副作用，也會比成年人少，「這之間是有一定關係的，孩子對於新冠病毒的抵抗力比較強，疫苗的副作用對於他們來說也會相對比較少。」

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲說，「ＣＤＣ今天宣布，輝瑞疫苗可用於十二歲的兒童，我們距離遏制新冠病毒又邁出了一大步。洛縣準備在各種場所為孩子接種疫苗，從大型的疫苗接種公園，到直接在校園裡設置疫苗接種點，這樣，我們可以讓孩子及他們的家庭放心，我們將很快有更多的安全保護來抵禦病毒，更接近生活的新常態。」

疫苗 輝瑞 疫情

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